Iglesias: «Han volgut que la campanya fos de parides i marcs de foto, però la gent no és idiota»

Pablo Iglesias ha defensat el programa electoral d'Unides Podem en un dels últims actes de campanya que el partit ha celebrat a Lleó, quan falten menys de 48 hores per als comicis estatals. En contraposició, el líder de la formació morada ha criticat el to que els seus rivals han emprat els darrers quinze dies. "Han volgut que la campanya fos d'insults. De qui diu la parida més grossa. De qui porta al debat una foto amb un marc. O qui fa més el pallasso o el ridícul. Però la gent no és idiota". Per això ha defensat les propostes socials del seu programa, com la lluita contra els falsos autònoms, l'aposta pel contracte indefinit o la voluntat de blindar per llei l'augment de les pensions.

El líder d'Unides Podem també ha atacat els que defensen la bandera espanyola quan parlen de la crisi catalana, però se n'obliden quan es tracta de complir els articles socials de la Constitució. I en aquest punt ha fet referència sense esmentar-lo a Albert Rivera, el candidat de Ciutadans: "N'hi ha que han repetit fins a la sacietat que són constitucionalistes. Que volen fer una assignatura de la Constitució. Bé, abans de fer-la, obrin-la i llegeixin-la article per article", ha recomanat.

Iglesias ha retret als seus competidors aquesta i altres postures que, al seu parer, tenien l'objectiu d'evitar confrontar propostes. Però ha opinat que això no ha impedit que l'electorat s'hagi adonat de "qui ha preparat aquesta campanya electoral amb un programa de govern, no amb un programa d'insults ni amb un programa de vota'm a mi perquè no guanyi l'altre".

Per això ha defensat les propostes del seu programa, que para una atenció especial a les dones i a problemàtiques com la violència de gènere. I ha convidat a omplir diumenge les urnes de "veritats" com les de les dones que "estan fartes d'assumir la humiliació que hi hagi pocavergonyes que diuen que això del no és no i que el només sí és sí són bogeries de les dones".

En aquest sentit ha afirmat sentir-se orgullós de l'Espanya que va sortir al carrer el 8-M i ha recordat que per molta pressió que faci el poder, el diumenge el vot de qualsevol ciutadà "val el mateix".

Finalment, Iglesias ha reiterat que si el PSOE i Ciutadans sumen el 28 d'abril pactaran "perquè és el que vol el poder", i ha subratllat que "l'única manera" que hi hagi un govern d'esquerres és que hi hagi Unides Podem.