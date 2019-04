Sánchez demana el vot «per garantir la convivència» a Catalunya

El candidat del PSOE a la presidència del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va fer ahir una crida a la mobilització i al vot útil al seu acte a Barcelona al penúltim dia d'aquesta campanya, on va reclamar el vot «per garantir la convivència». Va admetre que hi ha «bon ambient» i que les enquestes l'afavoreixen, però va demanar que ningú es relaxi ni es confiï perquè «la frontera entre entre avançar o retrocedir pot ser un vot, un escó». El president espanyol va recordar el precedent d'Andalusia per recordar que «no és suficient guanyar, sinó que cal guanyar i governar» perquè «podem guanyar el 28 i el 29 tenir un govern de dretes».