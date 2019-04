Telechea fa a Igualada una crida a les dones perquè votin diumenge

Carolina Telechea, núm. 3 a la llista d'ERC al Congrés dels Diputats, va subratllar en l'acte de partit celebrat ahir a Igualada que contra l'alçament de l'extrema dreta i l'amenaça al retrocés en drets i llibertats, «les dones hem de sortir a votar aquest diumenge». Telechea va recordar que ha estat des de la coalició de govern que ERC ha fet front als 80% de les despeses del desplegament i acció de la Llei de dependència a Catalunya, una llei pactada a 50%-50% amb l'Estat, però que ni PP ni PSOE han complert mai. La candidata ho va demanar pel dret a l'avortament, a la lliure elecció sobre el propi cos i el dret de les persones a autodefinir-se d'acord amb la seva identitat social i sexual, i va animar els assistents a tenyir el mapa català de groc i lila.

En aquest sentit, l'antiga membre del Partit Socialista de Catalunya (PSC) va cridar afiliats i simpatitzants a evitar un possible pacte PSOE-Cs i va recordar en clau municipalista que les generals del proper 28 d'abril són la primera volta per aconseguir, en paraules de la companya de partit Alba Vergés, «preparar un país d'oportunitats, construir un país preparat per a la República».

En l'acte també hi va participar Enric Conill, candidat a l'alcaldia d'Igualada, que va assenyalar que és la defensa dels drets socials i les llibertats de país el que fa de la proposta d'ERC una candidatura que emmarca projecte de país i drets socials a la vegada.