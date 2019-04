Asens reclama mobilització per decantar un escó en disputa amb Cs a Girona

El cap de llista d'ECP per Barcelona al Congrés, Jaume Asens, ha demanat divendres el vot progressista i catalanista per «parar els peus» a Cs i evitar que aconsegueixi un diputat per Girona, circumscripció en què ha dit que hi ha un escó en disputa entre els comuns i la formació taronja, segons les enquestes.

En les últimes eleccions generals, el repartiment dels sis diputats per Girona va quedar amb dos per a ERC, dos per a Convergència, un per a ECP i un altre per al PSC, i, segons els comuns, ara balla el sisè diputat entre els comuns i Ciutadans. «Demanem el vot progressista i catalanista perquè es concentri en nosaltres per parar els peus a Cs a Girona», ha remarcat Asens en declaracions als mitjans, acompanyat del número u de la llista d'ECP per Girona, Joan Luengo.

Asens ha advertit de la possibilitat, segons les enquestes, que Cs aconsegueixi un escó per Girona per primera vegada en unes generals, i ha erigit els comuns com els únics que poden evitar-ho.

Ha reivindicat els comuns com a doble vot útil, per «frenar tant el partit de les pistoles i els seus socis» com un govern entre Pedro Sánchez (PSOE) i Cs.