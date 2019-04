Una dona conviu 20 dies amb el cadàver de la seva germana

El 112 va rebre una trucada dels veïns, que deien que portaven temps sense veure a les dues inquilines d'un pis que feia mala olor.

Vint dies convivint amb el cadàver de la seva germana, de 50 anys, en un habitatge d'Alacant. Així ha estat una dona de 53 anys que va relatar a la Policia Nacional que pensava que la seva germana, tot i estar estirada a terra, estava viva, segons van explicar a aquest diari fonts policials.

La presència de mosques, l'olor i el temps que portaven sense veure a les dues germanes ni escoltar les seves freqüents baralles va fer sospitar als veïns. Van donar la veu d'alarma i el cadàver va ser descobert el passat dimecres.

En interrogar la germana de la morta i davant la falta de coherència en el seu relat van procedir a traslladar-la a l'Hospital de Sant Joan per sotmetre-la a una exploració psiquiàtrica.

La germana va manifestar als agents que la seva germana va caure un dia a la seva habitació i que no es podia aixecar perquè estava feble. Ella va dir que tampoc va poder aixecar-la, pel que va optar per col·locar-li un bolquer a la seva germana i portar-beguda. A més li va col·locar un coixí al cap a manera de coixí.

D'aquesta manera va estar aproximadament uns vint dies, el temps que calcula el forense que podria portar morta la dona.

La germana de la morta no va trucar per telèfon als serveis d'emergències ni va demanar ajuda als veïns de l'immoble, el que apunta que pugui patir alguna patologia. No obstant això, a l'Hospital de Sant Joan la van donar l'alta i la van enviar de nou al seu domicili amb un diagnòstic d'«amnèsia de tipus histèric o dissociatiu».