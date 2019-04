Junqueras demana el vot per marcar el PSOE i evitar que s'imposin «els del 155»

El candidat d'ERC al Congrés, Oriol Junqueras, ha enviat un missatge a la militància, en forma de carta manuscrita, per demanar no relaxar-se i treballar per guanyar les eleccions a Catalunya, amb la finalitat d'obligar el PSOE a respectar Catalunya i evitar «que s'imposin els del 155», ha dit.

«Falten poques hores per votar i ningú no es pot relaxar. Ja som a la recta final i tenim a les nostres mans que l'independentisme guanyi per primera vegada les eleccions espanyoles a Catalunya. No podem desaprofitar aquesta oportunitat», va ressaltar divendres en una nota manuscrita des de la presó de Soto del Real.

«Necessitem ser forts i obligar el PSOE a respectar Catalunya. Necessitem ser forts per construir una república per a tots», va defensar.

Va instar a donar suport a ERC, «un partit amb 88 anys d'història impoluta treballant per la independència», perquè guanyi les eleccions i es tenyeixi de groc tot el mapa de Catalunya, en les seves paraules.

Junqueras va posar l'accent que els comicis d'aquest diumenge són una cita amb la història i un plebiscit entre repressió i democràcia, segons va dir: «No podem permetre que s'imposin els del 155». El líder republicà va reclamar enviar «un missatge clar al món» que Catalunya vol ser lliure i segueix lluitant per la justícia, la democràcia i la llibertat», va afegir. En el comiat als militants, Junqueras afirmava: «Fins a la victòria sempre! Guanyarem! Us estimo molt!».