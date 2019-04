Puigdemont demana el vot ara per si no pot ser a les europees

El cap de llista de JxCat a l'Eurocambra, Carles Puigdemont, ha demanat el vot per a JxCat a les eleccions espanyoles perquè ha admès que l'Estat és «capaç de tot», inclòs d'apartar-lo de la llista de les europees. En un acte a la seu de la formació divendres al matí, Puigdemont ha dit que no s'ha d'esperar al 26-M: «Fem la feina ara, que és quan tenim una urna davant».

L'expresident ha afegit que no sap si els «tripijocs» de l'Estat l'apartaran de la llista electoral. El president del Govern, Quim Tor-ra, la candidata Laura Borràs i el cap de llista per Girona al Congrés, Jaume Alonso Cuevillas, han donat suport a Puigdemont pel recurs de PP i Cs a la JEC contra la seva candidatura a Europa.

Puigdemont ha cridat a no esperar al 26-M per saber si els ciutadans decideixen o no apartar-lo de les urnes: «Es veurà el 28-A». El líder de JxCat ha instat la ciutadania a no reservar-se el vot perquè l'Estat és «capaç de tot». «No deixem la feina per al 26-M que podem fer aquest diumenge, fem-ho ara», ha insistit en connexió des de Waterloo. «Encara que facin tripijocs, nosaltres no podem fallar», ha reiterat Puigdemont, davant l'atenta mirada de Torra, Bor-ràs i Cuevillas.

Al seu torn, Torra ha sentenciat que el que està en joc a les eleccions del 28-A és si s'imposen la cultura, els valors, l'esperit i l'ànima de l'1-O i el «motor de canvi republicà», o bé si guanya «la cultura del 155».

A l'acte també hi van assistir el conseller Miquel Buch, el director de la campanya a les espanyoles, Josep Lluís Cleries, el portaveu adjunt al Parlament, Eduard Pujol, i el candidat al Congrés Francesc de Dalmases.

L'ebrenc Rai López va arribar divendres al matí a Waterloo després de recórrer 1.300 quilòmetres per recollir firmes pel dret a l'autodeterminació. L'expresident Carles Puigdemont va sortir a rebre López a l'entrada de casa seva i el va convidar a entrar-hi. «Ha estat molt emotiu», va assegurar el jove ebrenc en declaracions als mitjans. L'impulsor de la iniciativa va explicar que faria una «entrega simbòlica» de les signatures al Parlament Europeu al migdia, ja que estava tancat, i la faran formalment quan reobri. «Esperem tenir una resposta oficial», va reclamar.