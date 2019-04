Rivera promet agafar-se a qualsevol opció per fer fora Sánchez

El candidat de Cs a la presidència del Govern espanyol, Albert Rivera, va prometre ahir «retornar» l'Estat a Catalunya si governa a partir del 28-A, i va avisar l'independentisme que «Catalunya no és el seu mas».

Rivera va presentar batalla contra els que volen «dividir», i va assegurar que si arriba a Moncloa serà president «per a quasi tots» els espanyols. El líder de Cs va assegurar que no cedirà al «xantatge» independentista: «Als que volen liquidar el país, no els donarem ni aigua».

Rivera va prometre que, per fer-ho, s'agafarà a qualsevol opció que li permeti l'aritmètica postelectoral per fer fora Pedro Sánchez: «Si hi ha un sol escó més, ho faré», perquè és una «emergència nacional» impulsar un canvi a la presidència.

En relació amb Catalunya, Rivera va criticar que el PP i el PSOE hagin desaparegut en les darreres quatre dècades de terres catalanes i crida a «independitzar-se» dels independentistes perquè l'Estat no estigui «en mans de hooligans». Rivera va recomanar «votar Sánchez» a qui no li agradi aquest plantejament, i va intentar sumar al seu voltant tot el vot constitucionalista.

«Aquest país necessita un president que els uneixi, no que els divideixi», va etzibar Rivera, que va fer servir l'eslògan de campa-nya del mateix Pedro Sánchez per demanar enviar-lo a l'oposició: «Fes que passi aviat. Fora!». Rivera diu que, si no es fa, Espanya quedarà «estancada».