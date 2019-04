Sánchez no es conforma a ser la força més votada en les eleccions

El president del Govern i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, va reconèixer que no es conforma a ser la força més votada a les eleccions generals de demà. «Si no governem, no guanyem», va adverir davant de més de 2.500 militants i simpatitzants a Madrid.

Sánchez va omplir tot l'auditori a l'aire lliure d'Entrevías (al districte madrileny de Puente de Vallecas), únic barri de Madrid on els socialistes guanyen històricament les eleccions, i desenes de persones van haver d'escoltar el líder del PSOE des de l'altre costat de la tanca.

Tot i que va afirmar tenir «molt a prop» la possibilitat d'aconse-guir una majoria parlamentària àmplia que li permeti seguir governant, va advertir que persisteix l'«amenaça real» que les tres dretes de PP, Ciutadans i Vox sumin majoria i formin un Govern que tindria el líder popular, Pablo Casado, de president, el de Ciutadans, Albert Rivera, d'«acompanyant» en algun ministeri, i amb Vox marcant el perfil ideològic d'aquest gabinet.

I la «ultradreta», va destacar, el que defensa són els interessos de les classes benestants, i per això està a favor, va assenyalar, de «privatitzar» les pensions i la sanitat pública.

«És important que no ens confiem», va demanar Sánchez, que va avisar que la diferència entre que sumin les tres dretes o el PSOE amb altres formacions pot ser «en un escó». «Isca, isca, isca, Espanya socialista», cridava el públic abans d'acomiadar Sánchez, que va ser acompanyat pel secretari general dels socialistes madrilenys, José Manuel Franco, i la vicepresidenta del Govern i número dos al Congrés per Madrid, Carmen Calvo, que va posar dret l'auditori dedicant el míting a les dones i que va assegurar que seran precisament les dones les que demà «guanyaran la dreta».

Calvo va criticar que actualment a alguns els agradi la política entesa com a «cop d'efecte i adrenalina». «Per a cop d'efecte» el que va provocar Sánchez, que «va eliminar la corrupció» del Govern d'Espanya amb la moció de censura que va fer fora Mariano Rajoy de la Moncloa i va posar fi a un període en què «els divendres socials» eren amb aquell Executiu «divendres de dolors».

La secretària d'Igualtat del PSOE va agrair al líder del PP, Pablo Casado, que hagi estat «valent» i hagi deixat clar, per a qui encara tingués dubtes, que està disposat a incloure Vox en un Govern de coalició. També va carregar contra el president de Ciutadans, Albert Rivera, a qui només el sent criticar Sánchez o parlant de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya.

Per part seva, l'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero va reclamar el vot per a la «democràcia de convivència, respecte i diàleg», i va alertar davant el bloc de la dreta: «Això de Vox es contagia».

Durant l'acte de tancament de campanya socialista a Lleó, l'exlíder del PSOE va destacar que Pedro Sánchez guanyarà diumenge «la dreta A, B i C», amb referència al Partit Popular, Ciutadans i Vox, als qui va qualificar d'«antics i crispadors».