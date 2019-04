Vot útil i lluita contra la ultradreta

? Per al representant de la formació republicana a la Catalunya Central, el Front Republicà «és el vot útil, perquè suposa trencar amb les maneres de fer política que ens van dur a haver de renunciar a la república que ens vam guanyar l'1-O». Per al candidat republicà, «la lluita es fa a casa. I des de Madrid procurarem fer d'altaveu de l'antifeixisme. Que mai avancin la llei mordassa ni cap llei que vagi en detriment de les llibertats individuals i col·lectives. Serem un altaveu de l'antifeixisme i una part d'un mur, davant la xenofòbia. Com més forts, més mur. Però tinguem en compte que la nostra feina a Madrid no serà proactiva si no hi ha referèndum i llibertat dels presos».



Seguiment electoral. El Front Republicà convoca una trobada d'apoderats i voluntaris dissabte a les 12 del migdia a la plaça Clavé per rebre les credencials i coordinar-se. El seguiment de la jornada electoral es farà diumenge a partir de les 9 del vespre a l'Alzina, a la plaça Gispert.