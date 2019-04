Vox, protagonista de la campanya amb mítings massius davant de la crida al vot útil dels seus rivals

Vox s'ha convertit en el gran protagonista de la campanya electoral per a les generals d'aquest diumenge en protagonitzar mítings massius per tot Espanya amb els que ha buscat desmuntar la crida al vot útil del PP. Han estat quinze dies de campanya sense riscos, allunyats dels mitjans de comunicació tradicionals i les xarxes socials com a principal vehicle per a traslladar els seus missatges.

Tot i que no són les primeres les eleccions generals de Vox, sí que són les primeres a les totes les enquestes vaticinen que obtindrà una important representació parlamentària. Però la direcció del partit insisteix que el seu èxit serà encara més gran del que vaticinen els sondejos i recorda el cas de les andaluses del passat desembre, en les que va polvoritzar totes les apostes aconseguint 12 representants.

Per a aquestes eleccions, Vox va idear una campanya basada en un contacte directe amb els seus seguidors i les xarxes socials, i amb els mitjans de comunicació tradicionals en segon pla. Això ha fet que el seu líder i candidat, Santiago Abascal, s'hagi limitat les seves trobades amb la premsa o entrevistes per evitar intermediaris en els seus missatges.

Durant els últims quinze dies, el partit ha centrat la seva activitat en els actes protagonitzats per Abascal en nombroses províncies espanyoles. Han estat mítings en recintes amb un aforament de prop de 1.500 persones que no només s'han omplert sinó als que fins i tot molts simpatitzants s'han quedat sense poder entrar.

En totes les seves intervencions, Abascal ha aconseguit posar al seu públic en peu amb els mateixos missatges a favor de la unitat d'Espanya, la intervenció de Catalunya i les crítiques al president del Govern, Pedro Sánchez, i els seus "pactes" amb "separatistes, comunistes i terroristes".

Aquestes "aliances" de Sánchez són les que van portar al líder de Vox a demanar també el suport als tradicionals votants socialistes que són "patriotes" i se senten "defraudats" amb la gestió del seu partit. I va aprofitar per llançar aquest missatge per primera vegada el míting de presentació de candidats a Leganés, localitat de la perifèria de Madrid part del tradicional 'cinturó vermell' de la capital.

El partit concorre a aquests comicis sense un programa electoral concret i condensa les seves propostes en el document de '100 mesures' fet públic fa ja més de sis mesos. Aquests missatges a favor de la unitat nacional, en contra de la immigració il·legal o de les lleis "de gènere" han vertebrat el discurs de la campanya.



També ha visitat nombroses províncies en què estan en joc pocs escons, com Albacete, Badajoz o Valladolid, per intentar desmuntar la crida al vot útil del PP. "Potser el vot útil és el de Vox perquè quedarem per davant del PP", ha repetit Abascal insistentment.