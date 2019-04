Els candidats de la Catalunya Central a les generals afronten la jornada il·lusionats

Regió7 va reunir ahir els candidats de la Catalunya Central a les eleccions generals al Congrés dels Diputats i al Senat que tenen lloc avui amb la voluntat de saber com afronten la jornada i com valoren la campanya dels darrers dies. Tots ells es van mostrar il·lusionats amb els projectes polítics dels seus partits i satisfets de la campanya electoral que han realitzat per tot el país.

Alguns confessaven que s'havien pres el dia de reflexió per passar-lo amb la família, ja que els darrers dies no ho havien pogut fer i necessitaven «un respir». D'altres seguien amb el xip polític. Organització de debats, reunions de partit, contactes amb mitjans... Un no parar en un dia de reflexió excepcional, marcat per la proximitat de les municipals del 26 de maig, que els marca l'agenda.

Citats en un restaurant de Manresa, hi eren tots excepte Míriam Santamaria, 8a al Congrés per Junts per Catalunya, que el dia abans havia presentat l'acte final de campanya i no era a Manresa: Carolina Telechea, 3a al Congrés per ERC (ja és diputada); la també republicana Mirella Cortès, suplent de Raül Romeva al Senat (ja és senadora); la santfruitosenca Mercè Casals, 14a a la llista de Junts per Catalunya de Barcelona al Congrés; del PSC, Èlia Tortolero, de Sant Joan de Vilatorrada i 2a al Senat, i Tomàs Casero, de Sant Fruitós i 18è al Congrés; la manresana Ana C. Querol, 26a al Congrés d'En Comú Podem i cap de llista a les municipals de Manresa en Comú; i Pep Peraire, 29è de Front Republicà al Congrés.



Avui seran apoderats

Tots els candidats són apoderats avui i se'ls podrà veure pels diferents col·legis electorals fins que acabi el recompte de vots. L'excepció és Telechea, que votarà a Igualada aquest matí i després es desplaçarà a l'Estació del Nord de Barcelona per seguir la jornada amb la resta de membres d'ERC. Ahir, després de la reunió amb Regió7, se n'anava a la platja amb el seu fill i la seva parella.

Durant la trobada, Casals, de Junts per Catalunya, recordava l'acte final de campanya del dia anterior: «Vam connectar en directe amb el president Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull. Quan van aparèixer a la pantalla, va ser molt emocionant». Per la seva banda, la sallentina Cortès lamentava haver vist a les xarxes «comentaris de formacions independentistes que animen a no votar els 3 primers noms d'Esquerra al Senat, m'ha sabut molt greu», deia ofesa, però alhora es mostrava molt satisfeta de la sensació general: «La gent està convençuda que cal votar».

Tortolero i Casero, del PSC, es mostraven confiats que Pedro Sánchez guanyarà les eleccions i s'abstenien de parlar de possibles pactes. Tots dos tenien activitats previstes als seus municipis ahir i afrontaven amb esperança la jornada electoral, després d'una campanya que «ha provocat un canvi en la gent: s'han adonat que no podem seguir per aquest camí d'enfrontament continu».

La manresana Querol estava pendent del calendari de les municipals –«no podem parar, queda només un mes»– i orgullosa de representar la regió central a la llista d'En Comú Podem. I Peraire remarcava que «la candidatura de Front Republicà es va crear fa cosa d'un mes i ha estat frenètic. Però tenim molt bones sensacions».