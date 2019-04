En directe: Obren els col·legis electorals del 28-A

Els col·legis electorals han obert puntualment a les nou del matí en aquestes eleccions generals del 28-A. Un total de 5.588.095 catalans estan cridats a votar aquest diumenge en 8.373 meses repartides per 2.712 col·legis electorals, segons dades de la delegació del govern espanyol a Catalunya. Els ciutadans estan cridats a les urnes per escollir 48 dels 350 diputats del Congrés i 16 senadors, 4 per província. On hi ha més col·legis electorals és a la província de Barcelona amb 1.609 col·legis i 5.970 meses; seguida de la de Girona amb 393 col·legis i 830 meses; Tarragona amb 372 col·legis i 1.010 meses; i finalment Lleida amb 338 col·legis i 563 meses. En total, als col·legis hi han arribat uns 50 milions de paperetes de les diferents candidatures que es presenten a les eleccions.





09.23 h

El primer candidat a votar és Pedro Sánchez

Reuters

09.23 h

Puigdemont constata que el 28-A és un dia molt important

Avui és un dia molt important per tots ells; per alliberar la democràcia confinada a Soto del Real, a Alcalá Meco i a l'exili. El dibuixant egipci Sherif Arafa va interpretar així la repressió contra els qui lluiten pels drets fonamentals. A les urnes, catalans! @JuntsXCat pic.twitter.com/lMP17qs8DY — Carles Puigdemont (@KRLS) 28 de abril de 2019

09.20 h

Tuit d'Albert Rivera

¡Buenos días! Hoy es un día crucial para nuestra democracia. Hay que ir a votar pensando en el futuro de España y en el de nuestras familias. Todos a las urnas para lograr un cambio de época y de gobierno. ¡Vamos! ??????????. #VamosCiudadanos pic.twitter.com/ZCoCC5enhY — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 28 de abril de 2019

09.02 h

Tuit de Pablo Casado

Allá donde vamos siempre estáis ahí, los afiliados sois nuestro valor seguro. Gracias a todos y hoy especialmente a los interventores y apoderados @populares que en toda España colaboráis para que las #EleccionesGenerales se celebren con normalidad. #FelizDomingo #28DeAbril pic.twitter.com/46MJOvtn7s — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 28 de abril de 2019

09.01 h

Tuit de Podem

Comenzamos un día en el que escribiréis la historia de este país?. Podéis usar #28AUnidasPodemos para compartir fotos y vídeos de esta jornada electoral. ??



Gracias a todas las personas interventoras y apoderadas de Unidas Podemos, también escribís la historia. ?????? — PODEMOS (@ahorapodemos) 28 de abril de 2019

09.00 h

Obertura dels col·legis electorals

El candidat del PSOE a la presidència del govern espanyol, Pedro Sánchez , espera que aquesta jornada electoral sigui "tranquil·la" ii hi hagi "una majoria parlamentària suficientment àmplia que permeti quatre anys d'estabilitat on puguem abordar els grans avenços que necessita el país en justícia social, concòrdia nacional o neteja política". "Destijo que sigui una jornada de portes obertes al futur d'Espanya", ha dit Sánchez. Segons el líder del PSO", Espanya té una democràcia de "gran qualitat" i cal un "missatge molt clar sobre quina Espanya volem" i articular una majoria "per a un govern estable" que "miri al futur". Ha fet aquestes declaracions després de votar al centre cultural Voltuno de Pozuelo de Alarcón a les 9.15h. Sánchez passarà el matí amb la família i es desplaçarà a la tarda al carrer Ferraz per seguir el recompte.L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha constatat aquest diumenge que aquesta jornada electoral és"per alliberar la democràcia confinada a Soto del Real, a Alcalá Meco i a l'exili". "Avui és un dia molt important per a tots ells", ha dit a través d'un missatge des del seu compte de Twitter, adjuntant una imatge de Jordi Turull, Jordi Sànchez i Josep Rull. Puigdemont ha cridat els catalans a votar aquest diumenge. També ha aprofitat per incloure un dibuix realitzat per l'artista egipci Sherif Arafa sobre la repressió contra els que lluiten pels drets fonamentals. En la il·lustració apareix un home amb una urna al cap tancat en una presó.