Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home a Sils després d'una baralla

Els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort d'un home a Sils (Selva) aquest dissabte a la tarda després d'una baralla. Segons fonts properes al cas consultades per l'ACN, els fets haurien passat al voltant de les quatre de la tarda al bar del carrer Major, al costat de l'estació de trens. Els agents d'investigació dels Mossos són al lloc dels fets i el jutge i el forense s'han desplaçat a Sils per determinar si la mort s'ha produït per les ferides que té l'home o per una altra causa.