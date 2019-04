El premi extraordinari de la Grossa es ven a Barcelona

El primer sorteig extraordinari de la Grossa de Sant Jordi va caure ahir en un estanc del barri del Carmel de Barcelona. El número que va ser premiat amb 2 milions d'euros va ser el 08766 amb el número de sèrie 02, que es va vendre al car-rer Llobregós, número 98.

La Grossa de Sant Jordi també va repartir 50.000 euros per butlleta de 5 euros al número 08766 de qualsevol sèrie. Precisament, a l'establiment del Carmel se'n van vendre alguns i també es va distribuir aquest número a l'estanc del carrer Major de l'Ametlla del Vallès (Vallès Oriental).

D'altra banda, també van estar guardonades les 5 xifres i totes les terminacions d'aquest número guanyador, així com els números anterior i posterior. Finalment, hi va haver una tercera extracció que va premiar amb 5 euros per bitllet tots els números acabats en 5.

En aquesta tercera edició del sorteig de la Grossa de Sant Jordi es van repartir més de 4 milions d'euros en premis per tot Catalu-nya. El sorteig, conduït per la periodista Candela Figueras i que es va poder seguir per la web de Loteria de Catalunya, es va celebrar ahir.

Els afortunats que van obtenir un premi inferior als 1.000 euros podran demanar a qualsevol dels 2.100 punts de venda autoritzats una transferència directa al compte bancari. El pagament s'haurà de fer efectiu en un termini màxim de 48 hores. Aquest nou sistema també és vàlid per als sortejos d'altres productes de Loteria de Catalunya, com són la 6/49, el Trio i l'Express.

Tots aquests establiments que comercialitzen els productes de Loteria de Catalunya, principalment estancs, llibreries, quioscos i bars, també podran pagar premis en metàl·lic (fins a 120 euros) gràcies al nou sistema. Els premis a partir de 50 euros també es podran cobrar a qualsevol oficina de CaixaBank.

Els premis de qualsevol import es podran cobrar durant els 90 dies després de la data del sorteig, és a dir, fins al 26 de juliol, a la seu de Loteria de Catalunya, a la Gran Via, número 639, de Barcelona.

Si el bitllet guanyador es va comprar per Internet, el premi es rebrà automàticament al moneder del compte, i en el cas que l'import sigui superior a 600 euros, al compte bancari que es va facilitar en el moment del registre al web de Loteria de Catalunya.

Per cobrar els premis, els gua-nyadors hauran de presentar el bitllet original de la Grossa de Sant Jordi 2019.