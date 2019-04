Les tensions ideològiques entre partits queden en un segon pla durant la jornada de reflexió

Sobre el terreny, la rivalitat és ferotge. Cal marcar molt bé els límits dels teus actes i de les teves idees per convèncer els votants que ets la seva millor opció. Ara bé, reunits en un ambient distès, la cosa canvia i les tensions del discurs polític deixen pas a les converses amenes i agradables.

Alguns dels candidats ahir reunits per Regió7 no es coneixien personalment. «Tu ets...?», es preguntaven mentre esperaven per ser fotografiats, en grup, com les cares representatives de la Catalunya Central a les generals d'avui. Independentistes o no –val a dir que el sector dur de l'unionisme no tenia presència en la trobada d'ahir–, els discursos polítics dels set candidats ahir presents van quedar en un segon pla. Les converses –tret de les declaracions que van fer per a aquest diari– eren més pròpies d'un grup de persones que es troben per primer cop perquè comparteixen un mateix hobby que no pas de polítics amb idees i projectes antagònics per a un mateix territori.

També n'hi havia, com Tomàs Casero i Mercè Casals, que aprofitaven per comentar amistosament temes relacionats amb el municipi que representen, en aquest cas Sant Fruitós de Bages. Avui, però, tots ells ja deuen haver-se convertit en polítics de nou.