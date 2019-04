La Junta Electoral Central veta Puigdemont, Comín i Ponsatí a la llista de JxCat a les europees

La Junta Electoral Central ha prohibit a Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí presentar-se a les properes eleccions europees i els ha invalidat la candidatura de JxCat., segons la comunicació que la JEC ha enviat a la defensa de Puigdemont i a la qual ha tingut accés l'ACN.



La JEC ha decidit "estimar parcialment les reclamacions" de PP i Cs contra les seves candidatures que ha exclòs de la candidatura JUNTS. Tanmateix, la JEC no ha proporcionat encara els motius d'aquest rebuig i ha assegurat que "es recolliran en l'acord" que serà notificat als afectats "en les pròximes hores". A més, la JEC dona fins a les 6 de la tarda d'aquest dilluns a JxCAT per modificar les seves llistes.



Segons la comunicació de la JEC, a partir de la proclamació de les candidatures al Parlament Europeu, "qualsevol candidat exclòs" té 2 dies a partir de la publicació de les candidatures al BOE per "interposar recurs" als tribunals del contenciós-administratiu.



Aquesta ha estat la reacció de Gonzalo Boye, advocat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.



Ante el triunfo del independentismo en las elecciones de ayer, la Junta Electoral Central ha decidido excluir a @KRLS de las listas a las europeas para intentar frenar otra victoria... han puesto en riesgo la viabilidad de las elecciones europeas — Gonzalo Boye (@boye_g) 29 d'abril de 2019