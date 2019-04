Llach reconeix que va aconsellar als «Jordis» pujar als cotxes de la Guàrdia Civil per desconvocar el 20-S

L'exdiputat de Junts pel Sí (JxSí) i cantautor, Lluís Llach, ha reconegut aquest dilluns davant del Tribunal Suprem que va aconsellar Jordi Sànchez i Jordi Cuixart que pugessin als cotxes de la Guàrdia Civil per desconvocar la protesta del 20-S, amb l'objectiu que els sentís tothom que estava concentrat davant de la porta d'Economia. "Ho vaig fer per deformació professional i ho sento moltíssim", ha assegurat.

Llach ha explicat que es va ubicar davant de la porta d'Economia durant bona part de la jornada amb l'objectiu d'enviar un "missatge explícit" que s'havia de deixar a la comitiva judicial fer la seva feina i ha traslladat al tribunal el missatge que el comportament pacífic és "gairebé obsessiu" per a l'independentisme. Llach també ha mostrat el seu "desacord" per haver de respondre a Vox, "com a homosexual i independentista".