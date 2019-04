Eloi Hernández: «L'ambient a Fonollosa era d'incredulitat per l'actuació tan desproporcionada de la Guàrdia Civil»

"Semblava un exèrcit que entrava pel carrer principal del poble", així ha descrit aquest dimarts l'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernández, l'arribada dels antiavalots de la Guàrdia Civil que van actuar a Fonollosa l'1 d'octubre de 2017 en la seva declaració al Tribunal Suprem, dins del judici als líders independentistes catalans. L'alcalde ha destacat que "l'ambient al poble era d'incredulitat per l'actuació tan desproporcionada de la Guàrdia Civil".

Hernández ha relatat, a preguntes de la defensa, com va viure el moment de l'operació policial al seu poble. "Al meu despatx vaig veure les primeres imatges de Sant Julià de Ramis. Mai podia imaginar que a Fonollosa i a Camps podria passar el que va acabar passant", ha explicat el polític bagenc que ha exposat que els agents no van identificar-se en cap moment i no van demanar permís per entrar a l'ajuntament. Si que reconeix, en canvi, que van demanar als veïns que es trobaven asseguts a la porta qui era el responsable.

L'alcalde de Fonollosa ha explicat que en aquell moment "hi havia 20 veïns per 80 antiavalots" a la plaça de l'església, on es va desenvolupar l'operació policial. En la seva declaració davant el Suprem, el batlle republicà ha destacat la violència amb què van actuar els agents de la Guàrdia Civil explicant el cas d'una dona gran a la que "van tirar al terra i li van llençar una persona a sobre", fet que va fer que acabés amb un "canell trencat". També ha calificat d'"humiliant" la detenció d'un jove al que "van tenir detingut i esposat durant uns 15 minuts al centre de la plaça".

Un fet que Hernández ha destacat en la seva declaració és que els antiavalots van entrar a l'ajuntament sabent que allà ja no hi havia cap urna: "uns agents d'incògnit ja estaven al poble abans de l'actuació, havien vist que s'havia retirat la urna de l'ajuntament i havien advertit als antiavalots que la urna estava darrere de l'església. Tot i això, el dispositiu va continuar i la Guàrdia Civil va entrar a l'ajuntament".