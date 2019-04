Enric Millo, nou secretari d'Acció Exterior d'Andalusia

Enric Millo, president del PP a Girona i exdelegat del Govern a Catalunya, ha estat nomenat nou secretari general d'Acció Exterior a la Junta d'Andalusia. La decisió l'ha presa el president andalús, Juanma Moreno, i susposa un nou gir en la carrera política d'Enric Millo.



Ell mateix ha confirmat el nomenament en el seu perfil de Twitter en un missatge on assegura que es tracta d'«un gran repte professional i polític que afronto amb il.lusió i voluntat de servei públic a la Comunitat i al conjunt d'Espanya».



Millo va iniciar la seva carrera política a Unió Democràtica. Quan aquest partit controlava la conselleria de Treball el va situar com a delegat territorial a Girona (1991-1995). Posteriorment va ser elegit diputat al Parlament per CiU (1995-2003), arribant a ser portaveu adjunt del grup parlamentari de la coalició nacionalista.



Al 2003, Millo es va desvincular de CiU després que el partit decidís no fer-lo cap de llista a les comarques gironines per a les eleccions catalanes d'aquell any, i va afiliar-se al PPC. Tres anys més tard, va reaparèixer a la primera línia política de la mà de Josep Piqué, com a número u del PPC a la demarcació de Girona per als comicis al Parlament. Va entrar a formar part de l'executiva del partit com a secretari de comunicació interna al 2004. Quatre anys més tard, va agafar les regnes del Partit Popular a Girona.



Al Parlament, va ser designat portaveu del Partit Popuar l'any 2010, càrrec que va desenvolupar fins al novembre de 2016, quan va ser nomenat delegat del govern espanyol a Catalunya. Va ser la veu de l'executiu de Rajoy a Catalunya en l'etapa del referèndum convocat per la Generalitat i durant l'aplicació del 155. Va deixar el càrrec després de la moció de censura que el juny de 2018 va situar Pedro Sánchez a la presidència del govern espanyol.





La @AndaluciaJunta m'ha nomenat SECRETARI GENERAL D'ACCIÓ EXTERIOR.

Agraeixo molt la confiança que el President @JuanMa_Moreno ha depositat en mi. És un gran repte professional i polític que afronto amb il.lusió i voluntat de servei públic a la Comunitat i al conjunt d'España. — Enric Millo (@EnricMillo) 30 d'abril de 2019