L'exalcaldessa de Sant Esteve: «La Guàrdia Civil podria haver entrat per una porta on no hi havia ningú»

L'exalcaldessa de Sant Esteve Sesrovires Carme Rallo ha assegurat davant del Tribunal Suprem que l'1-O la Guàrdia Civil podria haver entrat a l'escola La Roureda "per la porta del darrere", on "no hi havia ningú", en lloc de fer-ho per l'accés on hi havia ciutadans concentrats. De fet, Rallo ha assegurat que els agents van acabar sortint per aquella porta, situada darrere del col·legi.

Altres votants d'aquell municipi han descarregat de responsabilitat els acusats, tot assegurant que van decidir anar a votar aquell dia per una "decisió personal" i sense rebre cap instrucció per part de ningú. Un d'ells, Emili Gaya, ha assegurat que va anar al col·legi a les 5.30 de la matinada, però que no el va convocar "ningú". "Hi vaig anar perquè vaig voler", ha dit, "per inquietud, ganes i il·lusió d'estar allí".