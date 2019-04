L'homicida de Figueres també va matar d'una ganivetada la propietària del pis on vivia l'any 2006

L'homicida de la Rambla de Figueres ja va ser condemnat per un crim similar l'any 2008. L'home va matar la propietària del pis on vivia i l'Audiència el va condemnar a 14 anys d'internament psiquiàtric perquè se li va diagnosticar una esquizofrènia paranoide i, per aquest motiu, li van aplicar un eximent complet de responsabilitat penal per alienació mental. Els fets van passar el 31 d'octubre del 2006.

La víctima li llogava una habitació de casa seva, al carrer Peixos número 7 del barri de la Marca de l'Ham de Figueres. De matinada i arran d'un episodi psicòtic, va agafar un ganivet i la va matar. L'home tenia diagnosticada la malaltia des del 2004 i ja havia estat ingressat més d'un cop per episodis psicòtics. El crim de la Rambla es va produir cap a les nou del vespre quan l'agressor es va dirigir al banc on hi havia la víctima i li va assestar una ganivetada al coll. L'home, un veí de Figueres d'uns 64 anys, va morir poc abans d'arribar a l'hospital.

Unes hores abans, una dona ja va denunciar que l'havia amenaçat amb un ganivet al carrer de la Jonquera però quan la policia el va localitzar i escorcollar no li van trobar l'arma.