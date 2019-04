Mor un home després de rebre una ganivetada al coll a la Rambla de Figueres

Un home va morir ahir després de rebre una ganivetada al coll enmig de la Rambla de Figueres. Segons van informar fonts municipals, la víctima seria un home de mitjana edat i veí de la ciutat. La Guàrdia Urbana va detenir-ne el presumpte autor poc després.

Els fets van passar pels volts de les nou del vespre per causes que s'estan investigant. Segons fonts municipals, diversos testimonis van presenciar com víctima i agressor discutien i enmig de la disputa s'hauria produït l'agressió.

La Gùardia Urbana va detenir-ne el presumpte autor poc després i ara el cas passarà a mans dels Mossos d'Esquadra, que n'investigaran els fets. La víctima va ser atesa en un primer moment pel SEM, que la va traslladar a l'hospital, però no li van poder salvar la vida. L'agressió es va produir al bell mig de la Rambla, un dels punts més transitats per vianants al centre de la ciutat.