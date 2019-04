Lluís Puig, escollit per ser suplent en una mesa electoral el 26-M

L'exconseller i candidat al Senat per Junts per Catalunya Lluís Puig ha sigut escollit per ser suplent a la mesa electoral a les eleccions municipals i europees el 26-A, segons ha publicat l'Ajuntament de Terrassa. En declaracions a l'ACN, Puig ha assegurat que "gràcies a aquest error" s'ha constatat que tant ell com l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí, exclosos de la candidatura de JxCAT a les europees, "estant censats" i poden "participar en les eleccions". D'altra banda, Puig ha recordat que la seva elecció com a suplent d'una mesa electoral "és incompatible" la seva condició com a cap de llista a les municipals de JxCAT. "La JEC està obligada a retirar-me d'aquesta mesa", ha reclamat.

Tot i això, Puig creu que no serà un "problema" i considera que "el més important" és que aquest "error" demostra que estan censats i que "poden viure a l'estranger sense inscriure's en el registre de residents a l'estranger".

A més, Puig ha assenyalat que la decisió de la JEC és "incongruent" perquè Ponsatí és candidata en una llista a les municipals però ha sigut rebutjada com a tal a la llista de les europees. Per això, considera que el vet de la JEC és "il·legal". "S'han vulnerat els drets dels nostres tres companys", ha dit Puig, que confia en els recursos presentats per salvar les seves candidatures.