Vuit nadons de l'Hospital Vall d'Hebron tenen el bacteri Klebsiella

La cap del servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, Magda Campins, va explicar que vuit nadons prematurs del centre estan colonitzats pel bacteri Klebsiella pneumoniae -que va infectar els dos prematurs que han mort recentment- però que no el tenen a la sang, i va dir que és «freqüent» la seva presència a tots els hospitals.

«Aquest nombre no ens ha d'alertar, ens ha d'alertar que pugui passar a infecció», però de moment no han mostrat símptomes d'infecció d'aquest bacteri, que ja estan controlant amb fàrmacs als quals responen –malgrat ser multiresistent–, va explicar, després de conèixer-se aquestes morts.

En un cultiu de vigilància rutinari, el 12 d'abril van detectar aquest bacteri en dos nadons més del mateix box de la Unitat de Vigilància intensiva (UCI) de nounats, sense que es donés cap infecció en sang, i van ser aïllats a la seva incubadora. Les dues morts, que van tenir lloc el 22 i el 24 d'abril, tenien prèviament una enterocolitis narcotizant, una inflamació de l'intestí que elimina la barrera protectora produïda en aquest cas per la seva prematuritat, i que permet que passin els bacteris del tub digestiu a la sang, la qual cosa els va causar una sèpsia.



Supervivència elevada

«Tot el material que s'utilitza en aquest box s'està analitzant i no s'està utilitzant», va detallar Campins juntament amb la sotsdirectora assistencial de l'hospital, Rocío Cebrián, que va subratllar que la supervivència en prematurs extrems a aquest bacteri és del 46% a Espanya, però a l'hospital se situa en el 80% en aquests nadons de menys de 700 grams.

L'hospital ha tancat a nous ingressos el box on estaven tots dos nadons, han analitzat els altres nens que hi havia i han fet controls ambientals per descartar una font ambiental de bacteri, els resultats del qual estaran en 48 hores, a més d'avisar amb un informe l'Agència de Salut Pública de Barcelona.

En preguntar-se-li per queixes d'un pare d'un dels nados morts, que va expressar dubtes sobre el protocol davant el bacteri i la neteja al centre en una carta a l'associació Defensor del Pacient, les representants mèdiques van defensar que s'han seguit els protocols indicats en tots dos casos.