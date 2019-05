El 37,2% de víctimes mortals a les carreteres catalanes d'aquest 2019 tenen més de 65 anys

El 37,2% de víctimes mortals a les carreteres catalanes dels primers quatre mesos d'aquest any tenen més de 65 anys, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT). Concretament, fins al 30 d'abril han mort 51 persones en 49 accidents mortals, es tracta d'un decrement del 17,6% respecte al mateix període de l'any passat. De les 51 persones mortes, un terç són víctimes de col·lectius vulnerables: 10 motoristes, 2 ciclistes i 5 vianants. Tot i així, el SCT destaca que el nombre de motoristes morts aquest any han s'ha reduït un 41% respecte a l'any passat. Per demarcacions, a Tarragona és on s'han produït més morts, 17. Mentre que a la de Lleida s'han registrat 8 víctimes mortals a les carreretes.

En els primers quatre mesos del 2019, la demarcació de Barcelona ha registrat 16 morts per accidents de trànsit i la de Girona, 10. En total, el nombre de víctimes mortals a Catalunya fins al 30 d'abril ascendeix a 51, que són 9 menys que el mateix període del 2018.

Pel que fa als dies de la setmana, 34 dels 51 morts han patit l'accident entre divendres i diumenge i la meitat dels accidents s'han produït a la tarda.

Per franges d'edat, 19 víctimes mortals tenien més de 65 anys; 6 en tenien entre 55 i 64; 11 més entre 45 i 54; i les 15 restants menys de 44 anys.