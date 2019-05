Casado ataca Vox i Cs i diu que només el PP és el centredreta

El líder del Partit Popular, Pablo Casado, va carregar ahir durament contra Vox i Ciutadans a la reunió del Comitè Executiu Nacional del partit, i es va referir a la formació de Santiago Abascal com a ultradreta i a la formació que lidera Albert Rivera com a partit de «trànsfugues». Segons va recalcar, només el PP representa el centredreta, segons van informar fonts del partit.

Així es va pronunciar Casado en la seva intervenció a porta tancada davant de la plana major del seu partit, a la seu nacional del PP a Madrid, una reunió convocada per analitzar la derrota electoral de diumenge en les generals, en què el PP va perdre 3,7 milions de vots i 71 escons.

En el seu discurs, Casado va expressar el seu malestar amb la campanya que han dut a terme Vox i Cs, una fragmentació que, al seu parer, els ha portat a no poder arribar al Palau de la Moncloa. En qualsevol cas, va assenyalar davant dels seus que assumeix la responsabilitat i que ara cal posar-se a treballar en les autonòmiques, municipals i europees de maig, segons les fonts consultades. El president del PP va afirmar que «ja no hi ha tres dretes» sinó que hi ha un centredreta. que és el PP, un partit que «coqueteja» amb l'esquerra, en al·lusió a Ciutadans, i després la «ultradreta», en referència a Vox. Fins ara, havia refusat definir el partit de Santiago Abascal. Especialment va atacar Ciutadans, que considera un «partit de trànsfugues».

Casado va arribar a afirmar que si el «transfuguisme és la nova política, visca la vella política!», va exclamar, segons les fonts de la formació. A més a més, va assenyalar que la lleialtat i el bon to que ha mantingut en campanya amb el partit taronja no s'ha vist correspost, cosa que les fonts del PP interpreten com un canvi d'estratègia davant dels comicis del mes de maig.

A més a més, el líder del PP va anunciar que la formació utilitzarà «Centrats en el teu futur» com a lema de campanya per a les eleccions autonòmiques i municipals del proper 26 de maig, segons van informar fonts del partit.

Per a les eleccions del 26 de maig, la subsecretària de Política Social i exalcaldessa de Logronyo, Cuca Gamarra, serà la coordinadora de les eleccions locals i autonòmiques, mentre que l'exminstra d'Agricultura i subsecretària de Sectorial, Isabel García Tejerina, s'encarregarà de coordinar les europees.