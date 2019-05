El Govern ofereix a Sánchez reobrir el diàleg amb Catalunya «sense condicions»

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, demana «reobrir» el diàleg amb l'Executiu central i recalca, en aquest sentit, al president en funcions del Govern central, Pedro Sánchez, que no hauria de governar «donant l'esquena» a Catalunya.

Així es va expressar la portaveu en la roda de premsa posterior a la primera reunió del govern català, compost per JxCat i ERC, després de les eleccions generals de diumenge passat.

Budó va destacar que és «impossible» que el futur executiu que emani de les urnes governi «donant l'esquena» a Catalunya i «tancant la porta al diàleg», per la qual cosa ha demanat «reobrir-lo» sense que hi hagi «condicions» per al mateix.

Així que el desig de la Generalitat és asseure's «a la taula, de govern a govern, per parlar de tot allò que sigui necessari i sense condicions per cap de les parts», va afirmar Budó.

Després d'una campanya electoral de les generals en què, segons el seu parer, Catalunya ha estat l'«eix central», la consellera portaveu va remarcar que no tindria «cap sentit que Catalunya i Espanya governin d'esquena, una respecte de l'altra».

Seguint aquesta argumentació, Budó va dir que «hem de restablir els punts de diàleg; aquesta és la voluntat del Govern de Catalunya i els demanem que també sigui la del Govern de l'Estat».



El Govern, intacte

Pel que fa a la victòria d'ERC amb 15 diputats al Congrés, molt per damunt dels set obtinguts per JxCat, la consellera va dir que això «no afecta la correlació de forces» dins del Govern, que comparteixen totes dues formacions. Va subratllar que l'executiu català emana del resultat de les eleccions al Parlament del 21 de desembre del 2017, quan JxCat va superar ERC.

Diumenge passat va passar el contrari, ja que la ciutadania «va decidir donar suport a ERC», una cosa que Budó va dir que respecta però que no suposa, va insistir, canvis en el Govern, per això va remarcar que Quim Torra continuarà sent el president de la Generalitat. En aquest sentit, va remarcar el fet que no hi ha hagut «discussions» entre els dos socis dins del Govern i ha remarcat que ella i els dirigents de JxCat ja van felicitar ERC per la victòria.

En la roda de premsa posterior al Govern també hi era present el conseller d'Educació, Josep Bargalló (ERC), qui va intervenir en aquest punt per expressar que els independentistes es van felicitar els uns als altres pel resultat del conjunt de les forces sobiranistes, que sumen 22 diputats electes al Congrés (15 d'ERC i 7 de JxCat).

En unes eleccions amb una «altíssima participació per part del poble de Catalunya», Budó va interpretar dels resultats electorals que hi ha hagut com una expressió ciutadana «en contra de la repressió» i a favor «del dret a l'autodeterminació.