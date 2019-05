Iglesias condiciona el suport a Sánchez a un govern de coalició i li retreu que hagi citat Casado i Rivera

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha condicionat el suport a una investidura de Pedro Sánchez a un govern de coalició amb el seu partit. "Esperem a veure de què parla amb PP i Cs i després, si hi ha garanties i voluntat del PSOE de treballar per un govern d'esquerres, la nostra mà està estesa", ha afirmat en una entrevista a La Sexta. Iglesias s'ha mostrat sorprès pel fet que Sánchez hagi citat a la Moncloa el líder del PP, Pablo Casado, i el de Cs, Albert Rivera, i ha alertat que seria una "irresponsabilitat política" apostar per un govern en solitari. En aquest context, ha reclamat al president espanyol que "deixi l'arrogància a un costat i aposti per la responsabilitat".

"Si algú pretén autoritarismes, arrogància i es veu amb una força que no li han donat les urnes, nosaltres serem com una roca. Només hi haurà majories si ens podem d'acord. S'ha acabar l'època de les arrogàncies", ha avisat.

Iglesias ha donat per fet que un govern en minoria de Sánchez suposaria pactar les qüestions econòmiques amb els partits de dretes i deixar només temes "cosmètics" per pactar amb Podem. "La CEOE i el Banc Santander parlen i el primer que decideix Sánchez es reunir-se amb PP i Cs", ha lamentat el líder de Podem, que s'ha mostrat sorprès. El president espanyol ha citat primer Casado per al 6 de maig, i el dia següent, Rivera i Iglesias. En aquest context, el secretari de Podem espera que Sánchez no intenti negociar una investidura amb la dreta i ha afegit que cal esperar primer a saber de què parla amb PP i Cs.

Iglesias ha garantit que el seu partit està preparat per "resistir pressions" i ha augurat que serà un procés llarg. Per al líder de Podem, l'única garantia que hi hagi un govern estable i progressista és que hi hagi un govern de coalició entre PSOE i Podem.

Preguntat per si l'aposta de Sánchez per un govern en solitari posa en perill la investidura, Iglesias ha respost que els espanyols no han donat el suport a cap partit perquè governi en solitari i han dit que s'han acabat els governs de partits únics. "Hem rebut 3,7 milions de vots i no trairem aquests ciutadans i una majoria progressista que vol un govern de coalició. S'ha acabat a Espanya els governs amb partits únics", ha reblat.