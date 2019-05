L'alcalde de Fonollosa denuncia l'actuació desmesurada de la Guàrdia Civil

«Semblava un exèrcit que entrava pel carrer principal del poble», així va descriure ahir l'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, l'arribada dels antiavalots de la Guàrdia Civil que van actuar a Fonollosa l'1 d'octubre del 2017, en la seva declaració al Tribunal Suprem, dins del judici als líders independentistes catalans. L'alcalde va destacar que «l'ambient al poble era d'incredulitat per l'actuació tan desproporcionada de la Guàrdia Civil». Ahir era el dia en què els votants de l'1-O van començar a declarar i van donar una versió molt diferent de la dels agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional que van intervenir l'1-O.

Hernàndez va relatar, a preguntes de la defensa, com va viure el moment de l'operació policial al seu poble. «Al meu despatx vaig veure les primeres imatges de Sant Julià de Ramis. Mai podria haver imaginat que a Fonollosa i a Camps podria passar el que va acabar passant», va explicar el polític bagenc, que va exposar que els agents no van identificar-se en cap moment i no van demanar permís per entrar a l'ajuntament. Sí que va reconèixer, en canvi, que van demanar als veïns que estaven asseguts a la porta qui n'era el responsable.

En la declaració al Suprem, Hernàndez va dir que en veure, des del seu despatx, com arribava una vintena de vehicles de la Guàrdia Civil, va baixar i va anar a la porta principal del consistori. «Em pensava que es dirigirien a mi per demanar-me accés a l'ajuntament, però van passar davant meu», afegia. Va afirmar que en el moment en què la Guàrdia Civil demanava qui era el responsable, no va tenir l'oportunitat d'identificar-se com l'alcalde perquè els veïns van respondre immediatament que tots n'eren responsables.

Hernàndez també va narrar que en aquell moment «hi havia 20 veïns i 80 antiavalots» a la plaça de l'església, on es va desenvolupar l'operació policial. En la seva declaració davant el Suprem, el batlle republicà va destacar la violència amb què van actuar els agents de la Guàrdia Civil explicant el cas d'una dona gran a la qual «van tirar a terra i li van llençar una persona a sobre», fet que li va provocar el trencament del canell. També va qualificar d'«humiliant» la detenció d'un jove al qual «van tenir detingut i emmanillat durant 15 minuts al centre de la plaça». L'alcalde de Fonollosa recordava ahir que la mare i la germana del noi emmanillat es van adreçar a ell perquè hi intervingués. «Com si jo pogués fer-hi alguna cosa», explicava.



«Sabien que l'urna no hi era»



Hernàndez també va destacar en la seva declaració que els antiavalots van entrar a l'ajuntament sabent que allà ja no hi havia cap urna. «Uns agents d'incògnit ja eren al poble abans de l'actuació i havien vist que s'havia retirat l'urna de l'ajuntament, i havien advertit els antiavalots que era darrere de l'església. Tot i això, el dispositiu va continuar i la Guàrdia Civil va entrar a l'ajuntament», va afirmar.

L'alcalde va remarcar el caràcter pacífic dels habitants del municipi tot afegint que quan va arribar la Guàrdia Civil hi havia «moltes persones grans que sortien de missa i nens jugant a la plaça». Va rememorar com els agents de la Guàrdia Civil van començar a «empènyer la gent i a tirar-los per terra» quan els veïns concentrats van dir als agents que tots eren responsables de l'organització del referèndum al poble. «Hi havia entre 15 i 20 veïns a l'entrada del col·legi. Les persones grans i els nens van marxar espantats a dins del centre cultural, que és al costat. La gent que es va quedar asseguda tenia les mans alçades i la Guàrdia Civil va entrar a l'ajuntament amb cops i empenyent gent». A part dels ferits, una dona embarassada que era dins del local de votació va dir, en veure la contundència de l'actuació policial, que no li fessin res tot advertint del seu estat. Els agents «van destrossar set portes, algunes de les quals eren obertes».

La Fiscalia i l'advocacia de l'Estat van preguntar si havia vist baralles en què rebessin els agents. El fiscal va preguntar concretament respecte a l'home que van emmanillar i si havia vist prèviament que colpegés un agent que era a terra. L'alcalde va ser taxatiu i va assegurar que aquesta agressió no va tenir lloc perquè «el noi era a dins de les instal·lacions, i no ho podia haver fet». També va ser rotund a l'hora d'assenyalar que «en cap cas» els habitants del poble van impedir a la Guàrdia Civil accedir a l'interior del consistori.

Hernàndez va reconèixer que va quedar en «estat de xoc» i que va trucar a Emergències. «Volia que algú vingués a ajudar-nos», va dir.