Manifestació 1 de maig a Barcelona: L'horari i el recorregut de la marxa

Els sindicats majoritaris sortiran avui als carrers de Barcelona sota el lema «Més drets, més igualtat, més cohesió. Primer les persones» per intensificar les seves reivindicacions contra la precarietat i per exigir la recuperació dels drets laborals i la «dignitat», en referència a les 400.000 persones que tot i tenir feina viuen en la pobresa.

L'ANC i la Intersindical, per la seva banda, ha instat els ciutadans a participar a la manifestació de la tarda per reclamar «una república dels drets socials». Paral·lelament, la CGT també ha organitzat una marxa als Jardinets de Gràcia i l'USOC a la plaça Universitat, totes dues a les 12 hores, mentre que la IAC-Intersindical Alternativa de Catalunya ho farà sota els lemes «Lluitem contra la repressió, pels drets i les llibertats» i «Repartim els treballs i la riquesa. Homenatge a la victòria obrera de la vaga de La Canadenca».

A Manresa, col·lectius i sindicats alternatius i antisistema han convocat una manifestació que començarà a les 12 del migdia a la Ben Plantada.

La marxa de Barcelona convocada per CCOO i UGT començarà a 2/4 de 12 del migdia entre Ronda Sant Pere i Passeig de Gràcia i el recorregut anirà fins a Via Laietana, on hi haurà un acte de record a les víctimes d'accidents laborals. Els sindicats situen la sinistralitat laboral com «la principal conseqüència» de les reformes laborals del govern espanyol aprovades els últims anys.

La setmana passada, els líders d'UGT i CCOO a Catalunya, Camil Ros i Javier Pacheco, respectivament, ja van demanar fer «una doble mobilització», primer les eleccions de diumenge passat i després la manifestació d'avui, «perquè ens hi juguem molt a l'hora de posar les persones a la centralitat de les polítiques de qui vulgui governar aquest país», segons el secretari general de CCOO.

Avui es commemora, a més, el centenari de la creació de l'OIT, i els 100 anys des que es va fixar la jornada laboral de vuit hores a l'Estat espanyol.