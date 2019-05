Milers de persones es manifesten a Barcelona per la dignitat laboral en motiu de l'1 de Maig

Milers de persones es manifesten aquest Primer de Maig a Barcelona per reclamar "més drets, més igualtat, més cohesió" i que les persones siguin al centre de les polítiques de treball. La marxa convocada pels sindicats majoritaris, CCOO i UGT, exigeix la derogació de la reforma laboral i recuperar drets laborals i la "dignitat" davant d'un mercat laboral on hi ha prop de 400.000 persones que treballen però viuen en la pobresa.

En un ambient reivindicatiu, la manifestació s'ha aturat davant de la seu de la patronal Foment, on s'ha fet un homenatge a les 82 persones mortes en accidents laborals el 2018. "No podem permetre que la gent es mati a la feina", han cridat des dels sindicats.

En aquest sentit, els manifestants han demanat "seguretat i salut" per a la gent treballadora i que les administracions públiques i les empreses aportin "més recursos" i "inspectors" per evitar la sinistralitat en el lloc de feina.

La capçalera de la manifestació ha recorregut la Via Laietana, amb la participació dels líders dels sindicats UGT i CCOO a Catalunya, Camil Ros i Javier Pacheco. A la marxa també hi ha representants polítics dels comuns, el PSC, ERC i JxCat.