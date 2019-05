Denuncien una agressió de policies nacionals a dos interns del CIE de la Zona Franca

Tanquem els CIE, el centre Irídia i la fundació Bayt al-Thagafa han denunciat una agressió per part d'un grup de policies nacionals a dos interns del CIE de la Zona Franca. Les tres entitats han portat els fets als jutjats però la denúncia ha estat arxivada per falta de proves. Els interns asseguren que quatre o cinc agents els van colpejar al cap, els braços, les costelles i la zona dels lumbars, entre altres. A més, segons el seu relat, el que havia començat es va treure la banda davantera on figurava el seu número TIP, i els agents van intercanviar-se les gorres per dificultar la seva identificació. L'informe mèdic no parla de marques amb forma de porres tot i que els interns van explicar que havien estat víctimes d'agressions policials.

Segons l'escrit que van presentar, un intern estava esperant per rebre la seva medicació quan va començar una discussió amb un altre. Entre empentes, es van arraconar en una de les cantonades de la sala i llavors van intervenir quatre o cinc agents, que amb les seves defenses els van colpejar. Segons ells, alguns companys que estaven a la zona també van rebre cops de porres mentre escridassaven els agents perquè aturessin l'agressió, que hauria durat entre cinc i set minuts.

Els dos interns denunciants van ser traslladats a la infermeria, on van rebre les cures mínimes necessàries per ferides patides, diuen les entitats, però no estan conformes amb els informes mèdiques que els van fer, ja que no figura que són fruit d'agressions policials tot i tenir marques amb forma de porres.

L'advocada havia demanat amb caràcter urgent que s'adoptés una sèrie de mesures cautelars, com la custòdia de les càmeres de vigilància i la suspensió de qualsevol ordre d'expulsió de les persones que formen part del procés judicial perquè se'ls prengui declaració. També es demanava la identificació de tots els agents implicats i que se'ls citi a declarar en qualitat d'investigats, així com una avaluació presencial per part d'un metge forense de l'estat físic i psicològic dels dos interns. La jutgessa, però, ha arxivat la denúncia per falta de proves i sense haver començat cap investigació.

Les entitats es queixen que això implica ignorar el testimoni de dues persones "que han vist els seus drets vulnerats". Es deixa "via lliure", remarquen, perquè les imatges siguin esborrades, el que "augmenta la situació d'indefensió" de les dues víctimes.

Tanquem els CIE, el centre Irídia i la fundació Bayt al-Thaqafa subratllen que aquestes agressions no són un fet aïllat, sinó la "tònica habitual a tots els centres d'internament de l'Estat". "A la violència racista exercida per l'Estat contra les persones immigrants emparada per la llei d'estrangeria se suma també la violència policial impune, oculta en la opacitat d'aquests centres", han conclòs.