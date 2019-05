Desarticulada una xarxa que va introduir a l'Estat 350 immigrants asiàtics

La Policia Nacional ha desarticulat a Barcelona una xarxa dedicada a introduir a l'Estat immigrants d'origen asiàtics mitjançant embarcacions. L'organització, formada per ciutadans de Bangladesh, hauria facilitat l'arribada d'almenys 350 ciutadans asiàtics procedents d'aquest país, Sri Lanka, Pakistan i Índia. Els agents han detingut onze persones a Barcelona, on estaven assentats els principals traficants de la xarxa a Espanya. L'organització formava part d'un entramat en l'àmbit internacional repartit en els diferents països d'origen, trànsit i destí. La investigació va començar després de l'arribada a les costes gaditanes de diverses embarcacions amb immigrants irregulars d'origen asiàtic.

Els agents van constatar que hi havia diverses organitzacions criminals que coordinaven esforços per traslladar els immigrants fins a l'Estat, amb un grup a cada país on s'actuava. Una organització s'encarregava de la captació en origen, una altra gestionava els trasllats i l'allotjament en els països de trànsit i una altra materialitzava el viatge en vaixell i gestionava les relacions amb les autoritats locals. Un quart grup, el principal, és el que estava assentat a l'Estat i coordinava tots els aspectes operatius, des de l'inici fins al final.

Les organitzacions estaven formades per ciutadans de diversos països asiàtics. Allotjaven els immigrants en ciutats d'Algèria i Marroc. S'obtenien de forma fraudulenta visats per al primer país a través de la seva representació consultar a l'Índia. Després de volar al país nord-africà, s'allotjaven a ciutats frontereres amb el Marroc i eren guiats a peu durant la nit per creuar a l'altre país amb la connivència de les autoritats de control algerianes i marroquines. En aquest punt, se'ls portava a allotjaments de les ciutats de Oujda, Rabat o Casablanca.

Des d'allà eren traslladats a Tànger o Nador, on quedaven en mans de l'organització marroquí, que s'ocupava del trasllat per mar fins a l'Estat. Els immigrants pagaven entre 14.000 i 20.000 euros. Les embarcacions utilitzades eren semirígides i tenien motors de gran potència. Al Marroc s'hi estaven durant mesos en condicions d'amuntegament.

Des de Barcelona es dirigia tot. S'impartien ordres i comunicacions als captadors i als intermediaris per coordinar les diferents fases des de la captació. També s'ocupaven de tots els trajectes i allotjaments dels immigrants. Els donaven documents de viatge i identitat, així com certificats per facilitar la seva regularització administrativa. La xarxa tenia un falsificador a Barcelona que tenia diferents segells d'organismes oficials de Bangladesh amb els que expedia certificats d'antecedents penals i renovava passaports.

La investigació va permetre identificar participants de la xarxa al Marroc i a Algèria, així com captadors a Bangladesh. Els agents van detenir a Barcelona onze persones i van fer tres registres i cinc inspeccions comercials. Van intervenir 18.000 euros, segells d'organismes oficials de Bangladesh, documentació falsificada, 32 passaports, més de 200 documents certificats i dispositius per emmagatzemar informació.