Ferit greu un MENA en ser apunyalat per un altre jove a Ciutat Vella

Un menor estranger tutelat per la Generalitat ha resultat ferit greu aquesta matinada en ser apunyalat en una baralla amb un altre jove de nacionalitat marroquina a Ciutat Vella, segons ha avançat Ser Catalunya i han confirmat a l'ACN fonts policials. Els agents de la comissaria de Mossos de Ciutat Vella han sentit crits a prop, han sortit i s'han trobat amb el ferit.

L'han traslladat al CAP Pere Camps, des d'on l'han evacuat cap a l'Hospital del Mar. L'autor, que sí que és major d'edat, s'ha entregat i està detingut en dependències policials. Fonts del Departament d'Afers Socials han explicat que el menor s'havia escapat d'un centre del sistema de protecció dimarts, i ja s'havia interposat una denúncia per a la seva localització. El departament es personarà com a acusació particular contra l'autor de l'agressió i presentarà denúncia, com fa habitualment.

L'incident ha tingut lloc cap a les 5 de la matinada al carrer Tàpies, prop de Nou de la Rambla. Mentre s'atenia la víctima, un jove s'ha presentat a dependències policials i ha manifestat que ella era l'autor de l'agressió. Presentava indicis clars d'haver participat en una baralla. Després de ser atès pels metges ha quedat detingut com a presumpte autor de l'agressió. La víctima segueix hospitalitzada amb pronòstic reservat.