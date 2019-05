La manifestació de l'1 de maig aplega unes 400 persones a Manresa

Unes 400 persones van participar ahir al migdia a Manresa en la manifestació del Primer de Maig, el Dia del Treballador, que van convocar sindicats alternatius i col·lectius feministes, independentistes i anticapitalistes de la capital del Bages.

La concentració, que va sortir de la Ben Plantada sota el lema «Treballem totes, treballem menys. La classe treballadora per una vida digne», va recórrer el centre de la ciutat i va desembocar a la Plana de l'Om, on el Comitè del 8 de Març, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) del Bages i Acció Sindical del Bages i la representant d'un grup de suport al poble kurd van llegir discursos reivindicatius a favor dels drets de les dones i el dret a l'accés a un habitatge digne, i en contra de l'explotació de la classe treballadora, el racisme, el colonialisme i l'extrema dreta.



Banderes de tota mena



Els manifestants, que duien banderes que representen col·lectius diversos -independentistes, comunistes, anarquistes, antifeixistes, feministes i LGTBI, entre d'altres-, van aturar-se davant de les delegacions d'UGT i CCOO a la Catalunya Central, al passeig de Pere III, al bar Plaça, a la plaça d'Espanya, a la botiga de Zara, al carrer d'Àngel Guimerà, al bingo La Cerveseria, a la Muralla del Carme, i a l'oficina del BBVA de la plaça dels Infants.

En aquests punts, els manifestants van denunciar la inoperància dels sindicats majoritaris, la precarietat del treballadors de l'hostaleria, les «pèssimes» condicions laborals dels treballadors, el joc, «la nova heroïna dels joves», i la responsabilitat dels bancs en la manca d'habitatge digne per a tothom, sobretot les classes treballadores.

Durant el recorregut, el crit «els carrers seran sempre nostres», que va sentir-se arreu de Catalunya en les mobilitzacions a favor del referèndum d'autodeterminació del primer d'octubre, va barrejar-se amb la proclama feminista «Cuinar, planxar, també és treballar», les consignes llibertàries «La policia tortura i assassina» i «Menys policia, més educació», i el « Sí se puede», fet cèlebre gràcies a les lluites pel dret a l'accés a un habitatge digne, entre d'altres.

Un dels discursos més aplaudits de la manifestació va ser el que va llegir Clàudia Palà, representant del Comitè del 8 de Març. En la seva al·locució, Palà va denunciar les «ingerències» de l'Estat en els cossos de les dones i va reclamar la «prohibició dels ventres de lloguer», la «despenalització de l'avortament» i la «reproducció assistida per a les lesbianes».

La representant del col·lectiu feminista també va demanar la «llibertat de les preses polítiques i les exiliades» independentistes, va criticar la «repressió policial» de la darrera manifestació feminista del 8 de març a Manresa i va exigir la millora de les condicions laborals de les dones treballadores, el reconeixement de les feines de la llar i de cura i la fi del «racisme institucional» com el que representen els CIEs.



Presència policial



Agents de la Policia Local de Manresa i dels Mossos d'Esquadra van protegir l'edifici de les delegacions a la Catalunya Central d'UGT i CCOO, al passeig de Pere III, i la comissaria de la Policia Nacional, on van tenir lloc els aldarulls de la manifestació del 8 de març d'enguany.

Com l'any passat, els dos sindicats majoritaris, UGT i CCOO, no van participar en la manifestació. La CGT tampoc no ho va fer, ja que va considerar que estava dirigida a la «lluita patriòtica» i no estrictament a la «lluita obrera».