Què diuen les portades en paper d'aquest dijous?

'Regió7': "L'estació de Manresa està pendent per un comptador que enfronta Renfe i Adif".

'El Periodico' obre amb "Clamor sindical per un govern d'esquerres".

'El Punt Avui' ho fa amb "Els sindicats apunten a Sánchez l'1-M" .

Sobre al crisi a Veneçuela, 'La Vanguardia' assenyala "La crisi veneçolana posa a prova la diplomàcia espanyola".

'El Pais' diu que "España acoge a Leopoldo López en su embajada en plena crisis venezolana".

'La Razon' que "España acoge a Leopoldo López y negocia con el chavismo la transición".

'ABC', mentrestant, recull les paraules del líder opositor, Juan Guaidó: "No hay vuelta atrás".

'El Mundo' afirma que "España asume un papel clave en Venezuela tras acoger a López".

Per la seva banda, l'Ara' opta per "Iglesias pressiona Sánchez per un pacte de govern".