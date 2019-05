Sánchez es reuneix amb els partits

El president del Govern i líder del PSOE, Pedro Sánchez, treballa amb l'escenari de poder formar un nou gabinet abans de l'estiu. Per això, la setmana que ve obrirà les consultes amb les diferents formacions polítiques, començant pels partits que han obtingut més representació.

Al palau de la Moncloa rebrà dilluns en primer lloc el president del PP, Pablo Casado. El líder de Ciutadans, Albert Rivera, visitarà dimarts al matí la Moncloa, i aquell mateix dia a la tarda hi anirà el líder de Podem, Pablo Iglesias.

Tot i que les negociacions per tirar endavant la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern no s'acceleraran fins passades les eleccions municipals i autonòmiques del 26 de maig, la idea que té el president en funcions és poder constituir el seu nou gabinet a l'entorn del 20 de juny. Comptar amb un nou executiu abans que comenci l'estiu no només és el desitjable sinó el que hauria de passar, van assenyalar fonts de La Moncloa.

El que no contempla en absolut el Govern és romandre en funcions fins a 10 mesos com ho va estar l'executiu de Mariano Rajoy des de les eleccions de 2015. La portaveu del Govern, Isabel Celaá, ho va deixar clar divendres passat en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. «El Govern no té aquest plantejament», va dir.

Només un dia després de la victòria del PSOE a les generals, el secretari d'Organització del partit, José Luis Ábalos, ja va avançar que les converses amb les diferents forces parlamentàries per explorar possibles fórmules de col·laboració la próxima legislatura s'iniciarien en els propers dies.

No obstant això, ni el PSOE ni la resta de formacions tenen interès a desvetllar completament les seves cartes fins passats els comicis del 26 de maig, per no veure's penalitzats per la decisió que prenguin sobre possibles aliances. Els socialistes aspiren a poder governar en solitari amb suports puntuals que no sempre hauran de procedir de les mateixes formacions polítiques, sota la fórmula de la geometria variable.



El PSOE vol ser lliure



No volen formar un Govern de coalició amb Podem precisament per sentir-se més lliures per pactar amb uns i altres en funció dels casos. Coalición Canaria, per exemple, s'ha obert a arribar a acords amb el PSOE sota la condició que Podem no estigui al Govern.

Però és que a més els socialistes consideren que, amb 42 escons, Unides Podem no està en condicions d'exigir entrar al Govern, però sí de pactar un programa de govern amb el PSOE, que posa en valor la col·laboració assajada amb els «morats» la passada legislatura i que vol seguir desenvolupant una agenda progressista i d'esquerres.

Per part seva, el secretari general de Unides Podem, Pablo Iglesias, va assenyalar que és «imprescindible» que la seva formació estigui en un Govern de «coalició progressista», tot i que va assegurar que esperaran a conèixer el contingut de les reunions del PSOE amb PP i Ciutadans «per després negociar». «La nostra voluntat serà plena quan sapiguem que no està negociant amb la dreta i que sí que està intentant negociar un Govern amb nosaltres», va explicar el líder d'Unides Podem.

No obstant, va destacar que no entenen que «el primer que ha fet» Pedro Sánchez després que la CEOE «digui que no pacti amb la dreta, sigui reunir-se amb ella». «Esperarem per després negociar», va afirmar.

Per a Iglesias, és «imprescindible» que Unides Podem estigui al Govern perquè, segons el seu parer, «si no hi ha Govern de coalició no hi ha executiu estable perquè PSOE té menys diputats que les tres dretes». «Si arribem a un Govern conjunt progressista serà estable. No podem continuar en minoria parlamentària», va afegir.