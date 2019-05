Acomiaden una professora per donar un cop de peu a l'esquena d'una alumna

La professora d'una escola de Kansas (Estats Units), ha estat acomiadada pel seu comportament intolerable i injustificable vers una alumna de 5 anys, a qui va propinar un cop de peu. L'escena va ser enregistrada per una càmera de seguretat.

Va ser la mare de la petita qui va alertar el comportament de la docent i els responsables del centre van revisar la gravació. En ella, es veu la biblioteca de l'escola, que abandona un grup d'alumnes. Una de les petites, però, es queda amagada sota un prestatge i quan la professora la descobreix, aquesta li demana que marxi. Com que no ho fa, espera a que ningú la vegi per donar-li la puntada de peu i la tiba pel braç.