Així has de canviar el teu currículum per trobar feina avui mateix

L'accés al mercat laboral és un procés canviant en el qual cal anar adaptant-se als temps. A més d'actualitzar-nos nosaltres mateixos a través de la formació, la manera de construir el currículum i de lliurar-lo també es va modificant. Fa anys, es lliurava el currículum en mà. Avui, seria impensable i resulta més còmode per a empresa i treballador fer-ho per correu electrònic.

Igualment, hem de modificar l'estructura i el contingut del currículum per donar la sensació que estem actualitzats en el mercat laboral i que ens prenem molt seriosament la recerca de feina.

L'aparició de les xarxes socials i les eines com LinkedIn canvien els processos d'accés a l'ocupació. Hem d'estar 'a l'última' perquè Recursos Humans ens percebi com interessants des d'un primer moment, des de la nostra carta de presentació.



Paraules i continguts clau

No hem de fer un text altisonant, llarg ni pesat, sinó que contingui les paraules clau que el facin interessant per al lloc concret. Fins i tot, si pot ser, ha d'entrar en un full, introduint el veritablement important i fugint del que resulti irrellevant per a l'empresa. En aquest sentit, centra't sobretot en l'experiència. Més important que la formació és allò que et diferencia de la majoria.

Hem de tenir en compte que cada vegada són més les empreses les quals la recerca de currículums la realitza en un primer moment un programa, sobretot aquelles que rastregen a través d'Internet, de manera que les paraules de cerca que s'utilitzin han de coincidir el màxim possible amb les que nosaltres tinguem.

En aquest sentit, és important també que remarquis paraules en negreta i que no posis sigles, ja que això farà que els programes et detectin més fàcilment.



Cal destacar trets

És fonamental que posem en relleu aquelles característiques que ens facin adequats per al lloc i que evidenciïn que podem adequar-nos a les necessitats d'aquest. A més, hem d'afegir la nostra facilitat per adaptar-nos i formar-nos en allò que pugui requerir.

A més de creativitat i capacitat de comunicació i anàlisi, cada vegada es valoren més les habilitats socials per sobre de les tècniques. Per això, hem de mostrar facilitat per a la persuasió, la gestió del temps o la col·laboració.

En el cas que hagis estat parat en els últims anys, en l'entrevista fes veure que ha estat per millorar com a persona. Explica que t'has pres un temps de reflexió i de descans en el qual créixer interiorment i que has aprofitat per formar-te en altres aspectes vitals que t'han fet més capaç per emprendre nous reptes.



Diferenciar-se

Mentre segueixi mantenint-se el factor humà a l'hora d'escollir l'empleat, la personalitat que mostrem serà fonamental perquè ens escullin. Hem de ressaltar el caràcter que ens caracteritza i, sobretot, allò que ens diferencia de la resta, el que ens pot fer especials i adequats per a aquest lloc.



Dominar vàries àrees

Els treballs són més oberts avui en dia i les empreses necessiten treballadors que s'adaptin a diferents tasques. Per això, cal mostrar que tens capacitat per absorbir diferents àrees de treball, així com un perfil obert i versàtil.



Acompanyar el currículum

Enviar únicament el currículum queda una mica pobre. Sempre és millor que ho acompanyem amb una carta de presentació, a més de cuidar les nostres xarxes socials, on també podem destacar les nostres habilitats per a l'ocupació en qüestió. No dubtis a posar l'accent en aquelles coses relacionades amb la feina que t'apassionen i et motiven.



Altres qüestions bàsiques

Recorda que una ortografia sense errors és molt important ja que, del contrari, la imatge que demostres en un primer moment és molt dolenta. I, per suposat, envia el currículum en PDF i no en Word, ja que donarà una sensació que t'has pres aquesta petita molèstia i demostra major professionalitat. És important que la lletra de l'ordinador utilitzada sigui el més llegible possible (Arial, Calibri i Geòrgia, per exemple).

I recorda que pots adornar una mica l'experiència, però no menteixis al currículum, ja que quedaràs en evidència en l'entrevista.