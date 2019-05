Endesa experimenta amb l'ús d'imatges via satèl·lit per perfeccionar la prevenció d'incendis forestals

Endesa encara aquest mes de maig la recta final de la campanya de prevenció d'incendis forestals, en la qual ha introduït l'obtenció d'imatges dels boscos via satèl·lit. Aquesta nova tecnologia, a nivell de prova pilot, s'està combinant amb l'ús ja consolidat d'helicòpters i drons, els quals permeten elaborar mapes tridimensionals per avaluar l'estat de la xarxa elèctrica i veure la necessitat de desbrossar els boscos.

En conjunt, Endesa ha destinat enguany 22 milions d'euros a desplegar la campanya de prevenció d'incendis, tant per obtenir els mapes com per esporgar, en unes tasques cada cop més centrades en el "manteniment", segons destaca la firma. La campanya va arrencar al gener i culminarà abans de la revetlla de Sant Joan, a finals del mes de juny.

Endesa està recorrent aquests mesos de forma aèria els prop de 100.000 quilòmetres de xarxa elèctrica que té al conjunt de Catalunya, 3.000 dels quals són d'alta tensió. És en aquesta infraestructura d'alta capacitat on s'està començant a introduir l'ús d'imatges captades a través de satèl·lit que ja estan en òrbita. Tot i que es tracta d'una tecnologia molt incipient, la companyia destaca els bons resultats obtinguts gràcies a la precisió de les dades, capturades de forma gairebé constant.

El director d'Alta tensió d'Endesa Catalunya a la zona oest, Francesc López, ha destacat aquest divendres en una presentació als mitjans a Olèrdola (Alt Penedès) que l'ús d'imatges via satèl·lit permet diverses millores en comparació a l'ús d'helicòpters. Segons López, s'eviten les dificultats provocades per les inclemències meteorològiques, es redueixen els riscos laborals i també s'optimitzen recursos perquè un sol aparell permet obtenir informació molt àmplia.

De moment, però, es tracta només d'una prova pilot i Endesa continua treballant en la prevenció d'incendis amb tècniques ja consolidades. És el cas de les càmeres amb tecnologia LIDAR, instaurades ara fa tres anys a través d'helicòpters, i que han permès elaborar un mapa tridimensional per veure quin és l'estat de la xarxa i les distàncies que hi ha entre les línies i els arbres. "Podem obtenir models de creixement vegetatiu i avançar-nos a possibles incidents, sent més efectius a l'hora de tractar la vegetació", ha destacat López.

López ha detallat que la informació de les càmeres LIDAR es complementa amb la informació termogràfica que també es capta amb helicòpters. En aquest cas, es fa una anàlisi de la xarxa a través de càmeres infrarojos per detectar si hi ha algun punt calent susceptible de generar una averia o incendi. A aquests dos mapes s'hi suma també l'avaluació del territori feta a través de drons, centrats especialment en verificar l'amplada dels corredors i corriols de seguretat, ja que s'endinsen a punts de difícil accés.

A través de les dades obtingudes, Endesa determina els indrets on fer tala i esporga, si bé la companyia assegura que els plans triennals de prevenció han permès consolidar un bon estat de la xarxa i la vegetació, de manera que "normalment es fan petites repassades per mantenir l'entorn, sense necessitat de fer grans neteges". Aquestes tales es fan en col·laboració amb els Bombers, els Agents Rurals i els Parcs Naturals.



Prova pilot al Bages per reduir la vegetació al peu de les torres

En paral·lel, Endesa continua treballant en un estudi pilot per reduir la vegetació a les bases dels suports elèctrics utilitzant enzims naturals que frenen el creixement. La prova es va instaurar l'any passat a la subestació elèctrica Congost de Manresa, on es van dissenyar 18 parcel·les que permeten determinar on es poden aplicar aquests enzims. La previsió de la companyia és obtenir les primeres conclusions d'aquí a tres anys, ja que es podrà constatar la diferència entre la vegetació tractada i la de zones on no s'ha aplicat l'enzim.