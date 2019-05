Pedro Sánchez preveu mantenir l'esquema actual del govern espanyol i hi introduirà només les "correccions que entengui que correspongui". Així ho ha explicat aquest divendres a TVE el ministre de Foment en funcions i secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, que ha assegurat que el líder de la seva formació està "molt satisfet amb la tasca de l'actual govern" que ha treballat "10 mesos amb molta dedicació i entrega" i que ha obtingut "resultats evidents" a les eleccions del 28-A.

Segons Ábalos, tots els actuals ministres del govern de Sánchez estan disposats a assumir el que plantegi el president espanyol, que és qui té l'atribució de dissenyar el seu futur executiu. En tot cas ha qualificat "d'especulacions" les informacions que apunten que la vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo, abandonarà aquesta responsabilitat per esdevenir presidenta del Congrés dels Diputats. "No m'agraden les quinieles però si hagués d'apostar a Calvo la segueixo veient on està", ha dit, i "no hi ha cap prova ni element que faci pensar en el que s'està parlant".