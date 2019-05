El TSJ de Veneçuela dicta ordre de crida i cerca contra l'opositor Leopoldo López

El Tribunal Suprem de Justícia de Veneçuela ha dictat una ordre de crida i cerca contra el dirigent opositor Leopoldo López, qui va ser alliberat el 30 d'abril passat per militars rebels i que ara es troba juntament amb la seva família en qualitat d'«hoste» a l'ambaixada d'Espanya a Caracas.

«El Tribunal Cinquè d'Execució de Primera Instància de la Circumscripció Judicial Penal de l'Àrea Metropolitana de Caracas va revocar la mesura de detenció domiciliària al ciutadà Leopoldo López per violar-la flagrantment, a més de violar la mesura referida a la condició relativa a pronunciaments polítics per mitjans convencionals i no convencionals, nacionals i internacionals, demostrant amb això la no subjecció a les mesures», explica el TSJ en un comunicat.

El tribunal emet així una «ordre d'aprehensió dirigida al Servei Bolivarià d'Intel·ligència Nacional (SEBIN) en contra del ciutadà Leopoldo López» perquè «continuï complint la seva pena de 13 anys de presó». La nota recorda que López ja ha complert cinc anys, dos mesos i dotze dies de la pena.

El comunicat destaca que és «un fet públic, notori i comunicacional la violació per part de Leopoldo López de la mesura de detenció domiciliària, en aparèixer i declarar en mitjans de comunicació massius» després del seu alliberament.

López és el líder del partit opositor Voluntat Popular i va ser durant la jornada de dimarts al costat del «president encarregat» de Veneçuela, Juan Guaidó, i diversos militars revoltats en el que el Govern del president Nicolás Maduro denuncia com un intent de cop d'Estat. Després de constatar-se al cap d'unes quantes hores que l'aldarull no suposaria un canvi de Govern, López es va refugiar a l'ambaixada de Xile i posteriorment es va traslladar a la d'Espa-nya. Espanya ha concedit la nacionalitat als pares de López i a altres familiars, i acull altres líders opositors, com l'exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, que es va escapolir de Veneçuela, i l'activista Lorent Saleh, que va ser alliberat.

D'altra banda, almenys quatre persones han mort, 130 han resultat ferides i 205 han estat detingudes pels disturbis registrats a Veneçuela des de dimarts passat, quan l'autoproclamat «president encarregat», Juan Guaidó, va anunciar l'inici de l'Operació Llibertat per enderrocar el Govern de Nicolás Maduro, segons el balanç de víctimes proporcionat dijous per diverses ONG.

Provea va informar el mateix dimarts sobre l'«assassinat» de Samuel Enrique Méndez, de 24 anys, a l'estat veneçolà d'Aragua. «Testimonis responsabilitzen col·lectius paramilitars», va dir l'ONG en al·lusió als grups de civils armats afins al Govern.

En les últimes hores, l'Observatori Veneçolà de la Conflictivitat Social (OVCS) va comunicar l'«assassinat» de Jurubith Rausseo García, de 27 anys, que va morir dimecres per un impacte de bala al cap rebut durant les protestes de dimarts a Caracas.

Per part seva, la periodista veneçolana Gregoria Díaz ha dit a Twitter que un adolescent de 16 anys que va resultar ferit de bala en la manifestació de dimarts a La Victoria, Aragua, va morir ahir, informació que va ser confirmada per l'OVCS. «Es confirma la mort d'un altre adolescent», va afegir posteriorment l'Observatori Veneçolà. Es tracta d'un noi de 14 que va resultar ferit de bala en les protestes de l'1 de maig al barri de Caracas d'Altamira.