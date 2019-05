ERC considera el tuit de De Gispert un «error greu» i ho titlla d'«intolerable»

El president d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, ha criticat el tuit de l'expresidenta del Parlament Núria de Gispert en el qual reproduïa un missatge de cadena on es comparava membres del PP i Cs amb porcs. Davant la polèmica que es va generar, després el va esborrar.

«Molt malament, em sembla que és un error greu i que són comportaments que no hauríem de tolerar en la nostra societat», va expressar Sabrià en un entrevista dijous a la nit al programa El debat de TVE de Catalunya.

Sabrià va opinar que el missatge de De Gispert s'allunya dels postulats sobiranistes: «El nostre projecte el que vol és ser inclusiu, estendre la mà a tothom, i em sembla que Núria de Gispert s'equivoca clarament amb aquest tuit». El missatge de De Gispert va ser criticat per diversos grups polítics, i el PSC ha presentat una iniciativa al Parlament perquè la Cambra insti el Govern a retirar-li la Creu de Sant Jordi que, precisament dimarts, va acordar concedir-li.

Per la seva banda, el conseller també republicà de Treball i Afers Socials, Chakir El Homrani, va assegurar que veu «reprovable» el tuit de Núria de Gispert en què desqualifica rivals polítics, mentre que la titular de Justícia, Ester Capella, va dir que «no el comparteix». «És reprovable. No es poden fer certes afirmacions: la resposta a l'insult no pot ser més insult», va afirmar el titular de Treball abans d'agregar que la concessió del guardó és «decisió» del president de la Generalitat, Quim Torra, a qui donarà «tot el suport que faci falta». El Homrani també va advocar per «fer una reflexió» perquè «hem normalitzat massa certes expressions i els responsables polítics tenim l'obligació en tots els àmbits de no jugar a aquesta mena d'expressions, que són ofensives», va opinar.

Per la seva banda, Capella va assegurar que «no comparteix determinades maneres d'expressar-se» perquè, segons la seva opinió, «no podem respondre un insult insultant més». Va afirmar que «la política ha de caracteritzar-se pel respecte» i que, malgrat la llibertat expressió, és imprescindible que aquesta «no lesioni una altra persona». «Crec que hi ha comparacions que no haurien de produir-se i això és predicable a tot el món», va dir després d'insistir, com El Homrani, en què «respectaran» la decisió de Torra de mantenir el premi a De Gispert.

L'expresidenta del Parlament va compartir a Twitter un muntatge amb informació presumptament difosa per l'Associació Catalana de Productors de Porcí.