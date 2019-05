Salvini evoca Mussolini i defensa la bata obligatòria als col·legis per reforçar «la disciplina»

El líder de la ultradreta i viceprimer ministre d'Itàlia, Matteo Salvini, ha defensat aquest dissabte des de la Toscana la necessitat de reintroduir l'ús de la bata obligatòria als col·legis com una de les conseqüències de la imposició d'un major "ordre i disciplina". Es tracta d'una mesura polèmica perquè històricament a Itàlia s'associa l'uniforme escolar al règim feixista de Benito Mussolini.

"M'agradaria que torni la bata per evitar que un nen vagi amb la dessuadora de 700 euros i un altre vagi amb una de tercera mà perquè no pot pagar-la", ha afirmat Salvini durant un acte polític a San Giuliano Terme.

Sobre la bata, Salvini s'ha anticipat a les possibles crítiques i referències a Benito Mussolini. "Diran que també el 'duce' ho va fer, però estem en una democràcia i necessitem ordre i disciplina", ha apuntat.

Així mateix ha anunciat que presentaran aquest mateix mes una llei per col·locar càmeres de seguretat a tots els col·legis i instituts per "defensar els mestres dels idiotes maleducats". "Ahir mateix es va produir el desè atac d'un pare imbècil a un mestre que fa la seva feina", ha recordat.

"A San Giuliano Terme i a Capannori molts toscans m'han demanat que no em doni per vençut i segueixo endavant. Som com un tren. Qui s'atura el perd!", ha reblat.