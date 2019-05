Desenes de milers de persones es manifesten a Glasglow per demanar un segon referèndum escocès

Desenes de milers de persones es van manifestar aquest dissabte al matí a Glasgow per reclamar un segon referèndum d'independència escocès. La marxa, que va estar acompanyada de diversos parlaments i actuacions musicals, forma part de les mobilitzacions que l'entitat independentista All Under One Banner ha planificat a Escòcia entre maig i octubre per tal de reivindicar la convocatòria d'un segon referèndum. Segons informa la policia escocesa, unes 35.000 persones van assistir a la manifestació d'aquest dissabte, en la qual s'hi van poder veure banderes d'Escòcia, de la Unió Europea i de Catalunya. Per la seva part, el president de la Generalitat, Quim Torra, es va fer eco de la marxa al seu compte oficial de Twitter i en va felicitar els seus participants.

Al primer referèndum escocès d'independència, celebrat el 2014, va guanyar el 'no' amb un suport del 55% davant del 45% de vots favorables al divorci amb el Regne Unit. Ara, la primera ministra d'Escòcia, Nicola Sturgeon, ha expressat la seva intenció de fer-ne una nova convocatòria abans d'acabar la legislatura l'any 2021.