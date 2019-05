Generalitat i Govern central xoquen a Mauthausen davant d'alumnes bagencs

Foto de grup dels quaranta alumnes bagencs davant de la placa on la ministra de Justícia es va retirar arxiu particular

La ministra de Justícia, Dolores Delgado, va abandonar ahir a Mauthausen (Àustria) un homenatge de la Generalitat als deportats republicans durant el nazisme en protesta, va dir, per les expressions usades en la cerimònia per part del Govern i que va titllar d'«excloents». En concret, el que va molestar Delgado va ser que en l'acte la directora general de Memòria Democràtica de la Generalitat, Gemma Domènech, va qualificar de «pres polític» Raül Romeva. A l'acte també hi assistien una quarantena d'estudiants d'instituts de Manresa i Sant Fruitós, en el marc d'un viatge que es fa anualment per conèixer els camps d'extermini (vegeu desglossat).

La Generalitat va instal·lar a Mauthausen una placa l'any 2017 en record de les víctimes del nazisme. La directora general de Memòria Democràtica de la Generalitat, Gemma Domènech, va citar Raül Romeva perquè l'any 2017 era conseller d'Exteriors de la Generalitat i va ser ell qui es va encarregar de col·locar la placa d'homenatge. Actualment, es troba en presó preventiva i Domènech va voler referir-se a la seva situació.

Mentre es feia l'homenatge a la placa de la Generalitat, Delgado era entre el públic acompanyada d'una petita delegació i d'una bandera espanyola, segons han explicat a Regió7 testimonis presents a la cerimònia, i posteriorment va participar en altres ofrenes.

Delgado va afirmar que «qualsevol actuació o expressió d'exclusió xoca frontalment amb els valors que van sorgir d'aquest camp d'extermini, amb els milers d'espanyols que van morir aquí en unes condicions brutals simplement per ser lluitadors i defensors de la democràcia i la llibertat». Fonts del ministeri de Justícia van assenyalar que la decisió de Delgado suposa una protesta per l'ús per part de l'Executiu català d'aquest acte per recordar els polítics empresonats.

La ministra va participar en els actes de record a les més de 8.000 víctimes espanyoles del nazisme. Després d'abandonar l'homenatge organitzat per la Generalitat, Delgado va dipositar un ram de flors davant una altra placa en record dels espanyols que van morir al camp d'extermini nazi de Mauthausen.

«Tornem per saldar un deute amb la nostra història i tributar un acte de justícia i reparació a les víctimes», va assegurar la ministra de Justícia, al mateix temps que va destacar que el Govern honra així la memòria d'aquests espanyols «que representen una part fonamental» de la història democràtica pel seu «exemple insuperable de sacrifici i de lluita per la llibertat». En record de tots ells, el ministeri de Justícia, segons va informar en un comunicat, va contractar ahir la publicació d'una esquela per la seva memòria en els principals diaris de tirada estatal.

Durant la seva intervenció en el memorial republicà a Mauthausen, Delgado va recordar que a aquest i altres camps semblants van estar reclosos un total de 7.532 compatriotes, dels quals van morir 4.816, la majoria d'ells a Gusen

«Però també va haver-hi espanyols als camps de Dachau i Buchenwald, Bergen Belsen, Auschwitz, Flossenbürg, Natzweiler, Neuengamme, Sttuthof, Sachsenhausen, Gross-Rosen, Aurigny, Guernesey, Neu Bremm i Ravensbrück», va assenyalar la ministra de Justícia.

Per a la ministra, tots els espanyols reclosos en aquests camps van ser «lluitadors de la democràcia i la llibertat condemnats en vida» que van haver d'exiliar-se «per temor a les represàlies de Franco» i que constitueixen l'«evidència» que Espanya va ser part de la història de la II Guerra Mundial i l'Holocaust, encara que aquest fet «s'hagi silenciat durant anys».

El president de la Generalitat, Quim Torra, va agrair el gest que la directora general de Memòria Democràtica va fer a l'acte d'homenatge de l'alliberament de Mauthausen recordant els «presos polítics». «El fet que fa dos anys el conseller Romeva hi fos present i que avui no hi fos demostra que és un pres polític de l'estat espanyol i és un acte de dignitat esmentar-lo i recordar-lo», va afegir. El president de la Generalitat també va posar en valor que Catalunya hagi estat present en l'homenatge als republicans morts al camp d'extermini.