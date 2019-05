De Gispert posa la Creu de Sant Jordi a disposició de Torra i el Govern

Núria de Gispert ha anunciat en una carta oberta al Govern que posa la Creu de Sant Jordi que encara no ha rebut a disposició de la Generalitat. De Gispert afronta així la polèmica generada per haver retuitat una piulada en què es comparava porcs amb polítics com Inés Arrimadas o Enric Millo. La repiulada la va fer dos dies després de ser proposada per a les Creus Sant Jordi, i tot i que ha demanat disculpes i ha esborrat el tuit, les veus que demanaven que se li retirés la distinció no han callat. Davant d'aquest fet, l'expresidenta del Parlament de Catalunya afirma que la Creu de Sant Jordi ha d'estar "allunyada" de tota polèmica i per això decideix posar-la a disposició del Govern de Quim Torra, tot i criticar els que, segons ella, han aprofitat per "erosionar" l'executiu de l'independentista.

A la carta, De Gispert subratlla que la menció, que "premia una trajectòria vital al servei de Catalunya i de la seva cultura" li va fer "molta il·lusió", perquè estima les institucions catalanes, ha tingut "el goig de servir-les" al llarg de la seva vida, ha contribuït a "consolidar l'autogovern" de Catalunya i ha tingut "l'honor immens" de ser la primera dona en presidir el Parlament.

També critica el "daltabaix exagerat" que hi va haver a conseqüència "d'un maleït tweet", així com les veus de la premsa que han fet campanya contra ella "tergiversant" el que ella havia escrit i "silenciant" les seves explicacions.

Després de subratllar que es va disculpar per la piulada, de recordar que va reconèixer que era desafortunada i de subratllar que la va esborrar, De Gispert denuncia la campanya política "preocupant" que ha generat l'episodi, i defensa que no es pot permetre que "es restringeixi ni coarti" la llibertat d'expressió.

A més, indica que el tweet, "que no era afortunat", ha estat "molt oportú per a tots els qui no perden cap oportunitat per erosionar" un Govern i un Parlament "vulnerables".

Però després de tot això l'expresidenta del Parlament afirma que assumeix "l'error" i que el lamenta, i anuncia que ha posat la Creu de Sant Jordi que encara no ha rebut a la disposició del president Quim Torra i del seu Govern.

La piulada polèmica estava formada per un text de De Gispert que deia "Per a tots vosaltres, per a aquells que desitgen que torni la dignitat a les nostres institucions", i anava acompanyada d'un muntatge presumptament anònim que utilitzava el logotip de l'Associació Catalana de Productors del Porcí (Porcat) i una notícia d'aquesta entitat sobre l'augment d'exportacions catalanes, dins d'un requadre negre encapçalat pels noms de polítics de Cs i el PP.