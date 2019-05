«La retirada de la ministra ha causat poc rebombori durant l'homenatge»

«L'abandonament de la ministra de Justícia de l'acte d'homenatge als deportats republicans va provocar poc rebombori però va deixar sorpresos els alumnes i la resta de participants a l'ofrena floral», explicava ahir Pep Castilla, un dels professors que acompanyen el grup de quaranta estudiants del Bages que viatgen a Mauthausen per conèixer la història dels camps d'extermini.

El grup d'estudiants va presenciar com la ministra i la seva delegació, una cinquantena de persones en total, van marxar després de sentir el terme «pres polític», enmig de l'acte d'homenatge. «En total érem unes tres-centes persones davant de la placa de la Generalitat i tothom els mirava quan marxaven però l'acte ha continuat amb normalitat», detallava Pep Castilla.

El professor remarcava que després d'aquest esdeveniment van assistir a l'homenatge que protagonitzava el Govern espa-nyol. «Molts alumnes van tenir la sensació d'haver-se d'empassar unes paraules falses de la ministra perquè parlava de valors democràtics i, just feia poca estona, havia protagonitzat un acció molt poc respectuosa», destacava Castilla. De fet, comentava que la majoria d'assistents a l'ofrena floral eren alumnes d'arreu de Catalu-nya que «s'han desplaçat fins aquí per entendre el nostre passat i no per presenciar aquests gestos».