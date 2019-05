Casado demana a Sánchez que eviti acords amb els independentistes

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Pablo Casado, s'han reunit aquest dilluns a la Moncloa durant una hora i mitja per abordar la situació que deixen les eleccions del 28-A, en la primera trobada de la roda de contactes que Sánchez conclourà aquest dimarts amb els líders de Cs i de Podem, Albert Rivera i Pablo Iglesias. Durant la reunió d'aquest dilluns, Casado ha demanat a Sánchez que eviti acords amb les forces independentistes i ha emplaçat Ciutadans a garantir "l'estabilitat". Segons fonts de La Moncloa, tots dos han acordat mantenir una "comunicació permanent" sobre Catalunya. "Avui es tractava de donar una imatge d'unió del país en qüestions clau i reforçar la institucionalització", ha apuntat l'entorn del president espanyol.

Casado ha comparegut en roda de premsa i ha explicat que durant la reunió ha demanat a Sánchez que "pel bé d'Espanya" eviti les forces independentistes. En aquest sentit, ha recordat que "hi ha altres sumes que garanteixen la investidura de Sánchez" com la de Cs, que "ja van pactar el 2015 i el 2016". Són opcions, ha dit, "que no necessiten el suport d'ERC o el PDeCAT", unes formacions que "al final acaben trencant la igualtat dels espanyols". "Esperem que el govern d'Espanya no depengui dels independentistes i és aritmèticament possible", ha assegurat en roda de premsa posterior a la reunió.

Casado ha restat importància aquest dilluns a les desqualificacions que tots dos han intercanviat en els mesos previs a les eleccions. Formen part, ha dit, de la "confrontació política", però "no han de ser impediment per a acords en què el concurs de les dues principals formacions són importants" com –ha dit- el pacte contra la violència de gènere. "Avui no era el dia per parlar" d'aquestes desqualificacions, ha dit.

Segons La Moncloa, tots dos han centrat la seva conversa "en qüestions de gran importància per als ciutadans com el Pacte de Toledo i les pensions, així com l'impuls de la ciència i la transició ecològica". "Es tracta de temes d'Estat en què sempre es buscarà una relació constant", apunten.

"Comunicació permanent" sobre Catalunya

En aquest sentit, La Moncloa ha apuntat que els dos líders han parlat especialment de Catalunya, que "ha ocupat un espai important en aquesta trobada". Tots dos, afegeixen aquestes fonts, "han decidit mantenir una comunicació permanent" sobre aquesta qüestió.

En tot cas Casado ha advertit que si Sánchez arriba a un acord amb els independentistes "l'oposició del PP serà frontal". Ha afirmat que a Catalunya en aquestes eleccions "l'independentisme no ha superat el 40%" i els ciutadans espanyol "volen una Espanya unida".

"És veritat que en aquesta qüestió cal una interlocució", ha dit Casado, i després de les eleccions del 26-M el PP "estarà molt vigilant" i "demanarà explicacions" sobre els passos que faci el president del govern espanyol.

També han abordat la situació econòmica i fiscal, un apartat on Sánchez ha reiterat al líder del PP els eixos de la seva política: "lluitar contra la desigualtat i afavorir la justícia social".

Possibles acords

Precisament en aquest marc, Casado ha deixat oberta la porta a la col·laboració parlamentària de les dues formacions al llarg d'aquesta legislatura sempre que, ha remarcat, Sánchez no tingui acords oberts amb les forces independentistes. El president espanyol, ha afirmat Casado, no comptarà amb el suport ni amb l'abstenció del PP per a la investidura, "però això no vol dir que no es pugui arribar a acords".

Protocol

Casado ha arribat a La Moncloa pocs minuts després de la una del migdia, l'hora estipulada, i el president espanyol l'ha rebut a dalt de les escales, sense baixar com es fa protocol·làriament en casos en què hi ha proximitat. El líder del PP ha ofert després una roda de premsa a la sala de premsa gran de La Moncloa –on es fan les del Consell de Ministres- fet que fonts de La Moncloa han atribuït a una mostra de deferència respecte al principal partit de l'oposició.

La Moncloa: "Ha estat una reunió cordial i afable"

Malgrat que no ha comparegut cap representant del govern espanyol, La Moncloa ha difós un comunicat de valoració de la reunió d'aquest dilluns on assegura que s'ha tractat d'una reunió "cordial, afable i fluida". "Es tractava d'una presa de contacte per normalitzar les relacions i s'ha aconseguit", apunten aquestes fonts.